كالكاليست : خسائر إسرائيل في الممتلكات تتجاوز المليار دولار من جراء القصف الإيراني

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل -PNN- أقرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية بحجم الخسائر الكبيرة التي تكبّدها الاحتلال جراء الرد الإيراني الأخير، مشيرة إلى أن قيمة الأضرار المادية خلال أسبوع واحد فقط تخطت المليار دولار، متجاوزة بذلك الخسائر الناتجة عن الحرب المستمرة منذ أكثر من 20 شهرًا على قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مدير صندوق التعويضات في "سلطة الضرائب الإسرائيلية"، أمير داهان، قوله خلال جلسة للجنة المالية في "الكنيست": "حتى لو توقفت الحرب غدًا، سنصل إلى 50 ألف طلب تعويض عن أضرار بالممتلكات"، مؤكدًا أن قيمة التعويضات المدفوعة حتى الآن بلغت نحو 4.5 مليارات شيكل، مع توقعات بارتفاع الرقم إلى 5 مليارات شيكل (ما يعادل 1.43 مليار دولار).

وأوضح داهان أن حجم الأضرار المباشرة الناتجة عن العملية الإيرانية خلال أسبوع واحد يعادل ضعف الخسائر التي لحقت بالكيان خلال حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي وصلت حينها إلى 2.5 مليار شيكل.

وفيما يتعلق بميزانية صندوق التعويضات، أشار "المسؤول الإسرائيلي" إلى أن الصندوق اقترب من استنفاد موارده، بعدما بدأ العملية الإيرانية برصيد يتجاوز 9 مليارات "شيكل"، لكن لا تزال هناك طلبات مفتوحة بقيمة 6 مليارات شيكل عائدة لحرب "السيوف الحديدية" وأحداث السابع من أكتوبر، فيما لا تزال مصانع كبيرة في "الشمال الإسرائيلي" تقيم حجم خسائرها.

كما أوضح داهان أن الصندوق مسؤول عن تعويض الشركات التي انخفضت إيراداتها بسبب الحرب، مشيرًا إلى أن نحو 20 مليار "شيكل" صُرفت لهذه الأغراض منذ السابع من أكتوبر، إلا أن معظم برامج الدعم توقفت مؤخرًا.

في سياق متصل، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال أن نحو 240 مبنى، تضم أكثر من 2000 شقة سكنية، قد دُمرت أو تضررت بشدة بفعل الصواريخ الإيرانية منذ اندلاع "الحرب الإسرائيلية" على إيران في 13 يونيو الجاري وحتى يوم أمس.