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حظر استخدام واتساب من قبل موظفي الكونجرس الأميركي

حظر استخدام واتساب من قبل موظفي الكونجرس الأميركي

2025-06-23 03:09:30

خبرني - أفاد موقع أكسيوس الأميركي، بحظر استخدام تطبيق واتساب على الأجهزة الرسمية لموظفي الكونجرس.

وقال أكسيوس عن مسؤولين، إن مجلس النواب الأميركي أبلغ موظفيه بحظر تطبيق واتساب على كل أجهزتهم المخصصة للعمل الحكومي.

وأضاف المسؤولون: مكتب الأمن السيبراني اعتبر أن تطبيق واتساب يشكل خطرا كبيرا على أمن بيانات الكونجرس وموظفيه. 

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