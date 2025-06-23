مسؤول إيراني: الحرب قد تستمر لعامين ونحن مستعدون

مسؤول إيراني: الحرب قد تستمر لعامين ونحن مستعدون
خبرني - قال مسؤول إيراني لشبكة CNN الأمريكية إن الحرب مع إسرائيل قد تستمر لمدة تصل إلى عامين وإيران مستعدة لذلك.
وقال المسؤول الإيراني اليوم الإثنين، إن الدعوات المطروحة لوقف إطلاق النار "ليست إلا خدعة لاختبار مدى استعداد إيران لمواصلة الحرب"، مشيرا إلى أن طهران تقدر أن الحرب قد تستمر لعامين، وهي "مستعدة لهذه المدة بالكامل".
وأكد إن "المعنويات مرتفعة"، مشيرا إلى أن "المطالبة الشعبية الواسعة بضرب إسرائيل غير مسبوقة، وهي عنصر فاعل في تسريع الخطط القتالية الإيرانية".
وشدد على أن إيران تطالب الولايات المتحدة بـ"دفع ثمن الحرب مباشرة"، بدلا من الاكتفاء بدعم إسرائيل والمضي في "مشروعها" دون تحمل التبعات، في إشارة إلى الضربات الأمريكية الأخيرة على منشآت نووية إيرانية.
وجاءت هذه التصريحات عقب شن الجيش الأمريكي غارات جوية على 3 مواقع نووية إيرانية فجر يوم الأحد، ما أثار موجة من الغضب الشعبي داخل إيران، حيث خرجت تظاهرات حاشدة مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل في العاصمة طهران، وطالب المتظاهرون بالرد والانتقام.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد مستمر منذ نحو أسبوعين، بدأ بهجوم إسرائيلي مفاجئ على إيران، أعقبه تبادل يومي للضربات بين الجانبين، ما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سلطنة عمان تقر قانون الضريبة على دخل الأفراد
صور لناسا ترصد انبعاثا حراريا في مفاعل فوردو النووي الإيراني
شهادات لا تنتهي عن جرائم التعذيب والإذلال بحق معتقلي غزة في معسكرات وسجون الاحتلال
كيف خطط ترمب ونتنياهو خلف الكواليس قبل قصف النووي الإيراني؟
عام 2030 الإنسان بين الخيال العلمي والواقع الجديد
إسبانيا تسعى لتعليق الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل