مسؤول إيراني: الحرب قد تستمر لعامين ونحن مستعدون

خبرني - قال مسؤول إيراني لشبكة CNN الأمريكية إن الحرب مع إسرائيل قد تستمر لمدة تصل إلى عامين وإيران مستعدة لذلك.

وقال المسؤول الإيراني اليوم الإثنين، إن الدعوات المطروحة لوقف إطلاق النار "ليست إلا خدعة لاختبار مدى استعداد إيران لمواصلة الحرب"، مشيرا إلى أن طهران تقدر أن الحرب قد تستمر لعامين، وهي "مستعدة لهذه المدة بالكامل".

وأكد إن "المعنويات مرتفعة"، مشيرا إلى أن "المطالبة الشعبية الواسعة بضرب إسرائيل غير مسبوقة، وهي عنصر فاعل في تسريع الخطط القتالية الإيرانية".

وشدد على أن إيران تطالب الولايات المتحدة بـ"دفع ثمن الحرب مباشرة"، بدلا من الاكتفاء بدعم إسرائيل والمضي في "مشروعها" دون تحمل التبعات، في إشارة إلى الضربات الأمريكية الأخيرة على منشآت نووية إيرانية.

وجاءت هذه التصريحات عقب شن الجيش الأمريكي غارات جوية على 3 مواقع نووية إيرانية فجر يوم الأحد، ما أثار موجة من الغضب الشعبي داخل إيران، حيث خرجت تظاهرات حاشدة مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل في العاصمة طهران، وطالب المتظاهرون بالرد والانتقام.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد مستمر منذ نحو أسبوعين، بدأ بهجوم إسرائيلي مفاجئ على إيران، أعقبه تبادل يومي للضربات بين الجانبين، ما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.