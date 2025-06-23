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وول ستريت جورنال: إيران تنقل منصات إطلاق صواريخ استعدادا لهجوم على قوات واشنطن بالشرق الأوسط

وول ستريت جورنال: إيران تنقل منصات إطلاق صواريخ استعدادا لهجوم على قوات واشنطن بالشرق الأوسط

2025-06-23 03:09:30

خبرني - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أن إيران نقلت منصات إطلاق صواريخ استعدادا لهجوم محتمل على قوات واشنطن بالشرق الأوسط.

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