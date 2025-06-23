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مسؤول أميركي يؤكد عدم تسجيل ضحايا جراء الهجوم الصاروخي على قاعدة العديد

مسؤول أميركي يؤكد عدم تسجيل ضحايا جراء الهجوم الصاروخي على قاعدة العديد

2025-06-23 03:09:30

خبرني - أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية بأن إيران أطلقت صواريخ بالستية باتجاه قاعدة العديد الأميركية في قطر الاثنين من دون أن يتسبب الهجوم في تسجيل ضحايا.

وقال المصدر "يمكنني التأكيد بأن قاعدة العديد الجوية تعرضت لهجوم بصواريخ بالستية قصيرة ومتوسطة المدى مصدرها إيران اليوم.

وأضاف المسؤول، "في الوقت الحالي، لا توجد تقارير عن سقوط ضحايا أميركيين".

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