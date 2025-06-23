  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
رئيس أرامكو يدعو لترسيخ المرونة الرقمية لحماية صناعات المستقبل

رئيس أرامكو يدعو لترسيخ المرونة الرقمية لحماية صناعات المستقبل

2025-06-23 02:17:17
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، شاركت أرامكو السعودية في منتدى الصناعة السعودي، الذي انطلقت أعماله اليوم، بمعارض الظهران الدولية "الظهران إكسبو".
وأكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، خلال كلمة ألقاها أهمية الاستثمار في الحماية الرقمية، إذ إن المخاطر والتهديدات تتطلب ترسيخ مبدأ "المرونة الرقمية الاستراتيجية" لتطوير أنظمة صناعية تتسم بالأمان والمتانة، وتوفير بدائل استباقية لاستدامة الأعمال واستمراريتها في حالة حدوث تعطّل رقمي.
وأوضح أن أرامكو السعودية تعمل على بناء نظم تشغيل مرنة لتسد بشكل استباقي الثغرات التي قد تهدد صناعات المستقبل ذات التقنيات الرقمية الفائقة، مبينا أن أهم جانب في أنظمة الحماية الاستباقية هو تطوير القدرات البشرية والخبرات العميقة ورفع جاهزيتها لفهم أسرار التقنيات الرقمية وإدارتها بشكل احترازي، ولذلك من المهم الاستثمار في توطين سلاسل الإمداد الرقمي وأنظمة التحكم والحماية المتقدمة.
وبشأن نقاط القوة في القطاع الصناعي بالمملكة، قال الناصر: "تتميّز صناعات المستقبل بالتطور التقني الفائق، الذي يتسم بالأتمتة واستخدام الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتكمن كلمة السر للنجاح والتنافسية في المستقبل في البناء على نقاط قوتنا في المملكة، فلدينا موقع جغرافي استراتيجي، ولدينا موارد هيدروكربونية وثروات معدنية كبيرة، وقوتنا الحقيقية هي الثروة الشبابية، ذات الإمكانات التقنية الواعدة، وتشهد بيئة الأعمال تحسنا مستمرا بفضل برامج رؤية المملكة 2030، وجميع هذه النقاط مهمة لدعم تمكين المملكة وتحويلها إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية جاذبة للمستثمرين".
وبالنسبة إلى جهود التمكين الصناعي في المملكة، قال الناصر: "ينبغي التركيز على التحوّل الرقمي والاستدامة من منظور أمن المعلومات، فالمملكة تستثمر بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والأتمتة، ولا تقتصر هذه الأدوات على تطوير مصانعنا فحسب، بل تهدف أيضًا إلى زيادة إنتاجيتنا الصناعية وموثوقية الأعمال، ومن الأمثلة البارزة في المملكة تأسيس شركة "هيومين" للذكاء الاصطناعي التي أعلن ولي العهد عن إطلاقها الشهر الماضي وهو مشروع تفخر أرامكو السعودية بالتعاون معه".
وأضاف الناصر: "نعمل في أرامكو السعودية على إرساء بنية تحتية رقمية تكون جزءًا لا يتجزأ من تمكين الصناعة، ومن ذلك تشغيل شركة أرامكو الرقمية، شبكة الاتصالات اللاسلكية في النطاق 450 ميغاهيرتز للاستخدامات الصناعية من قبل القطاع الخاص، وأطلقت أرامكو الرقمية أيضا خدمة الذكاء الاصطناعي الطرفي للمنشآت الحيوية والصناعية والتطبيقات المعقدة، كالذي استُخدم في إدارة الحشود في الحج، وفي مجال الأمن السيبراني لدينا شركة (سيبراني) التي تقدم حلولًا ومنتجات للتطبيقات الصناعية، وهناك مشاريع تعمل عليها أرامكو السعودية لتطوير منصات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والمجمعات الصناعية الذكية".
وفيما يتعلق بالاستثمار في الحماية الرقمية الاستباقية، قال الناصر: "إن بناء صناعات سعودية مستقبلية، مدعومة بسلاسل توريد مرنة وتكاليف تنافسية، وذات تميز في مجال الذكاء الاصطناعي، أمر مطلوب ومهم جدا ولكنه غير كافٍ، ما لم يتم بالتوازي مع الاستثمار في الحماية الرقمية الاستباقية، بما يكفل للصناعات السعودية المستقبلية المرونة والصمود الرقمي معا".

MENAFN23062025000089011017ID1109711896

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث