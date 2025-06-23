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الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ

الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ

2025-06-23 02:17:17
(MENAFN- Al Watan) تواصل المديرية العامة للجوازات إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر المنافذ كافة، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ، بكل يسر وسهولة.
وكانت الجوازات قد أكدت جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، مشيرة إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد أدائهم مناسك الحج.

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