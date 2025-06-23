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قطر توقف مؤقتًا حركة الطيران في أجوائها

قطر توقف مؤقتًا حركة الطيران في أجوائها

2025-06-23 02:17:17
(MENAFN- Al Watan) قالت وزارة الخارجية القطرية، مساء الاثنين، إن الجهات المختصة أعلنت عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة، حرصاً على سلامة المواطنين، والمقيمين، والزائرين.

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