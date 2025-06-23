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أمريكا تتوقع ردا إيرانيا خلال يومين

أمريكا تتوقع ردا إيرانيا خلال يومين

2025-06-23 02:17:17
(MENAFN- Al Watan) قال مسؤولان أمريكيان، الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتقد إن إيران قد تنفذ هجمات انتقامية تستهدف القوات الأميركية في الشرق الأوسط قريباً.
وذكر أحد المسؤولين، في تصريحات لوكالات أنباء عالمية، أن الهجوم الانتقامي الإيراني قد يحدث خلال اليوم أو اليومين المقبلين.

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