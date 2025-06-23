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قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده

قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده

2025-06-23 02:17:17
(MENAFN- Al Watan) أشاد القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية بجدة حسن زرنكار، بمستوى التنظيم والتسهيلات المقدمة لحجاج بلاده خلال مغادرتهم عبر مطار عرعر ومنفذ جديدة عرعر، مؤكدًا أن ما لمسه من انسيابية في الإجراءات؛ يُجسّد عناية المملكة وقيادتها بضيوف الرحمن، ويعكس ما توليه من اهتمام دائم بالحجاج من مختلف الدول.
وقال: "إن سلاسة الإجراءات منذ لحظة نزول الحجاج من الطائرة، ومرورًا بسرعة إنهاء الجوازات، وتنظيم انتقالهم بالحافلات إلى المنفذ، يعكس الكفاءة في إدارة شؤون الحجاج"، مبينًا أن ما قُدّم للحجاج الإيرانيين يؤكد نهج المملكة الثابت في احترام الشعوب.
وأكد أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على أواصر الدين والجوار، وأن ما قُدّم للحجاج الإيرانيين ليس بمستغرب في ظل هذه الروح الأخوية، مقدمًا باسمه ونيابةً عن سفير بلاده لدى المملكة، الشكر والتقدير لقيادة المملكة على ما توليه من رعاية واهتمام بالحجاج الإيرانيين ضمن منظومة شاملة.

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