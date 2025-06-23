قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده

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قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده
(MENAFN- Al Watan) أشاد القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية بجدة حسن زرنكار، بمستوى التنظيم والتسهيلات المقدمة لحجاج بلاده خلال مغادرتهم عبر مطار عرعر ومنفذ جديدة عرعر، مؤكدًا أن ما لمسه من انسيابية في الإجراءات؛ يُجسّد عناية المملكة وقيادتها بضيوف الرحمن، ويعكس ما توليه من اهتمام دائم بالحجاج من مختلف الدول.
وقال: "إن سلاسة الإجراءات منذ لحظة نزول الحجاج من الطائرة، ومرورًا بسرعة إنهاء الجوازات، وتنظيم انتقالهم بالحافلات إلى المنفذ، يعكس الكفاءة في إدارة شؤون الحجاج"، مبينًا أن ما قُدّم للحجاج الإيرانيين يؤكد نهج المملكة الثابت في احترام الشعوب.
وأكد أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على أواصر الدين والجوار، وأن ما قُدّم للحجاج الإيرانيين ليس بمستغرب في ظل هذه الروح الأخوية، مقدمًا باسمه ونيابةً عن سفير بلاده لدى المملكة، الشكر والتقدير لقيادة المملكة على ما توليه من رعاية واهتمام بالحجاج الإيرانيين ضمن منظومة شاملة.
وقال: "إن سلاسة الإجراءات منذ لحظة نزول الحجاج من الطائرة، ومرورًا بسرعة إنهاء الجوازات، وتنظيم انتقالهم بالحافلات إلى المنفذ، يعكس الكفاءة في إدارة شؤون الحجاج"، مبينًا أن ما قُدّم للحجاج الإيرانيين يؤكد نهج المملكة الثابت في احترام الشعوب.
وأكد أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على أواصر الدين والجوار، وأن ما قُدّم للحجاج الإيرانيين ليس بمستغرب في ظل هذه الروح الأخوية، مقدمًا باسمه ونيابةً عن سفير بلاده لدى المملكة، الشكر والتقدير لقيادة المملكة على ما توليه من رعاية واهتمام بالحجاج الإيرانيين ضمن منظومة شاملة.
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