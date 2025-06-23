قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ بـحق الرد المباشر

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قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ بـحق الرد المباشر
(MENAFN- Al Watan) أعلنت قطر نجاح الدفاعات الجوية القطرية في التصدي للصواريخ الإيرانية بنجاح، مؤكدة أنها "تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل، وحجم هذا الاعتداء السافر، وبما يتوافق والقانون الدولي".
وأعربت قطر، في بيان، إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد الجوية، مؤكدة أن "استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأعربت قطر، في بيان، إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد الجوية، مؤكدة أن "استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة".
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