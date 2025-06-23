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قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ بـحق الرد المباشر

قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ بـحق الرد المباشر

2025-06-23 02:17:16
(MENAFN- Al Watan) أعلنت قطر نجاح الدفاعات الجوية القطرية في التصدي للصواريخ الإيرانية بنجاح، مؤكدة أنها "تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل، وحجم هذا الاعتداء السافر، وبما يتوافق والقانون الدولي".
وأعربت قطر، في بيان، إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد الجوية، مؤكدة أن "استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة".

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