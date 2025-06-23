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أخضر الأثقال يتألق في البارالمبية

أخضر الأثقال يتألق في البارالمبية

2025-06-23 02:17:16
(MENAFN- Al Watan) أضاف رباعو المنتخب السعودي لرفع الأثقال عدة ميداليات جديدة في كأس العالم البارالمبية، المقامة حاليا في بيكين، إذ نجحت الرباعة فجر السمري في تحقيق فضية أفضل رفعة وفضية المجموع في فئة 45 كجم للناشئين.
ونال الرباع عدنان نور سعيد برونزية أفضل رفعة وذهبية المجموع في فئة 54 كجم للكبار، وظفر الرباع طلال البلوي بذهبية أفضل رفعة وذهبية المجموع لفئة الناشئين، وبرونزية المجموع للكبار في فئة 49 كجم.

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