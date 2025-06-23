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السعودية تدين العدوان الإيراني على قطر

السعودية تدين العدوان الإيراني على قطر

2025-06-23 02:17:16
(MENAFN- Al Watan) أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بأشد العبارات العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة، قائلة إنه يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وهو أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال.
وقالت وزارة الخارجية إن المملكة تؤكد تضامنها ووقوفها التام إلى جانب دولة قطر الشقيقة، وتضع كافة إمكاناتها لمساندة دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات.

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