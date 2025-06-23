تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت أكبر رابطة ملاحية في العالم عن تراجع عدد السفن العابرة لمضيق“هرمز”، وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، بعد الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة على منشآت نووية إيرانية.

وقال يعقوب لارسن، رئيس قسم الأمن في رابطة“بيمكو”، التي تمثل مصالح ملاك السفن على مستوى العالم، إن جميع الشركات المالكة للسفن تتابع عن كثب تطورات الوضع في المنطقة، وإن بعض هذه الشركات قد علّقت فعليًا عمليات العبور من خلال المضيق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، حسب ما نقلته شبكة“سي إن بي سي” الأمريكية.

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وتأتي تصريحاته بعد الهجوم الأمريكي، السبت الماضي، الذي استهدف ثلاثة مواقع رئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران، في تصعيد كبير لدور الولايات المتحدة في الصراع الذي بدأته إسرائيل لإضعاف البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح لارسن“قبل الهجوم الأمريكي، كانت التأثيرات على أنماط الملاحة محدودة، أما الآن، فلدينا مؤشرات على تراجع عدد السفن العابرة.. وإذا ما بدأت إيران في شن هجمات على السفن، فسيؤدي ذلك على الأرجح إلى مزيد من التراجع في أعداد السفن التي تمر عبر مضيق هرمز”.

في السياق ذاته، شهد مضيق“هرمز” تحركات لافتة لناقلتي نفط عملاقتين، حيث قامتا بالدخول إلى الممر المائي ثم التراجع بشكل مفاجئ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحسب بيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة“بلومبرج” الأمريكية.

وأفادت الوكالة أن الناقلتين“كوسويسدوم ليك” و”ساوث لويالتي” دخلتا المضيق، أمس /الأحد/ قبل أن تغيرا مسارهما بشكل مفاجئ وتعودا أدراجهما، وأظهرت إشارات التتبع صباح اليوم /الاثنين/ أن إحدى الناقلتين كانت قد شارفت على الخروج من المضيق، بينما كانت الأخرى في طور الدخول إليه.

وتبلغ سعة كل من الناقلتين نحو مليوني برميل من النفط الخام، ما يجعلهما من فئة“الناقلات الفائقة” القادرة على نقل كميات هائلة من الخام عبر الممرات الملاحية الاستراتيجية.

من ناحية أخرى، أصدرت وزارة الشحن اليونانية، أمس، تحذيرًا لأصحاب السفن في البلاد، دعتهم إلى“التفكير مليًا” قبل الإبحار عبر مضيق هرمز، واقترحت عليهم التوجه إلى موانئ آمنة بدلاً من ذلك.

وتُعد اليونان أكبر مالك لأسطول ناقلات النفط في العالم من حيث القدرة الاستيعابية، ما يمنح تحذيراتها وزنًا خاصًا في الأسواق الدولية، ويعكس حجم المخاوف من تطورات قد تؤثر سلبًا على انسيابية التجارة العالمية للطاقة.

ويُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا للطاقة العالمية، حيث يربط بين الخليج العربي وبحر العرب، ويمثل أحد أهم نقاط الاختناق في تجارة النفط عالميًا.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن تدفقات النفط عبر المضيق شكّلت نحو 20% من إجمالي الاستهلاك العالمي من النفط والمنتجات البترولية خلال عام 2024 والربع الأول من 2025، كما مرّ عبره قرابة 20% من صادرات الغاز الطبيعي المُسال.

ويُحتمل أن يؤدي توقف إمدادات النفط من المضيق، حتى لو كان مؤقتًا، إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة عالميًا، وزيادة تكاليف الشحن، وتعطل سلاسل الإمداد.

وفي أعقاب الهجمات الأمريكية، أفادت تقارير بأن البرلمان الإيراني وافق على قرار بإغلاق المضيق، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي من قبل مجلس الأمن القومي الإيراني.

ونقلت“سي إن بي سي” عن متحدث باسم شركة“نيبون يوسن” اليابانية، إحدى أكبر شركات تشغيل السفن في العالم، أنها بدأت في تطبيق سياسة“الوقوف الاحتياطي” قبل دخول مضيق هرمز، لتقليص مدة بقاء سفنها في الخليج، كإجراء احترازي بعد تصاعد التوتر منذ 13 يونيو.

وأفادت الوكالة أن الشركة لم تُوقف الملاحة بشكل كامل في المضيق، لكنها طلبت من السفن التوقف ليوم أو يومين في حال وجود مرونة زمنية.

وأفادت تقارير بأن شركة“ميتسوي أو إس كي لاينز” اليابانية أيضًا طالبت سفنها بتقليص الوقت الذي تقضيه في مياه الخليج العربي، بعد الضربات الأمريكية الأخيرة.

في المقابل، أكدت شركة الشحن الألمانية“هاباج لويد” أنها ما زالت تواصل الإبحار عبر مضيق هرمز، لكنها شددت على أن الوضع قابل للتغير في غضون ساعات، وفي حال حدوث ذلك، فإن خطط الطوارئ والاستجابة المُدرجة ضمن نظام إدارة الأزمات لدى الشركة سيتم تفعيلها فورًا.

من جانبه، قال بيتر ساند، كبير المحللين في منصة“زينيستا” لتسعير الشحن، إن نشاط الحاويات في الخليج العربي وشمال المحيط الهندي يسير حتى الآن بشكل طبيعي، لكنه أشار إلى أن جميع الشركات تقيّم المخاطر بشكل متكرر خلال اليوم، بالتنسيق مع وكالات الاستخبارات الوطنية وربابنة السفن.

وأضاف ساند أن تكاليف التأمين ارتفعت“على الأرجح” من جديد، لافتًا إلى أن موافقة البرلمان الإيراني على إغلاق المضيق تزيد من احتمالات ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم التوترات الجيوسياسية، فيما دعت واشنطن الصين إلى التدخل لمنع تنفيذ قرار الإغلاق.