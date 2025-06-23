منطقة اليورو: القطاع الخاص يشهد ركودا في يونيو الحالي

MENAFN - Al-Borsa News) أظهر المسح الأولي لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال وبنك هامبورج التجاري اليوم الاثنين ركود نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي في يونيو الحالي.

وذكر موقع زون بورس الفرنسي الإخباري أن مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، استقر عند 50.2 في يونيو، وكان خبراء الاقتصاد المستطلعة آراؤهم قد توقعوا متوسط ​​50.5. ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش في النشاط.

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وبدوره قال سايروس دي لا روبيا، الخبير الاقتصادي لدي بنك هامبورج التجاري :”يكافح اقتصاد منطقة اليورو لاكتساب زخم. فعلى علي مدار الأشهر الـ 6 الماضية، كان النمو ضئيلا، وشهد نشاط قطاع الخدمات ركودا، ولم يشهد إنتاج الصناعات التحويلية سوى زيادة طفيفة” مشيرا إلى أن فرنسا لا تزال“متباطئة” في حين تظهر بوادر تحسن في ألمانيا.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع الخدمات 50.0 نقطة في يونيو، وهو ما يتوافق مع التوقعات ويتجاوز بقليل التوقعات البالغة 49.7 نقطة.

كما بلغ مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع الصناعات التحويلية 49.4 نقطة في يونيو، وهو نفس مستوى مايو، وأقل بقليل من التوقعات البالغة 49.8 نقطة.فيما انتعش العمل في قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر عند 57.9 نقطة.