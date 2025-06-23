منطقة اليورو: القطاع الخاص يشهد ركودا في يونيو الحالي
وذكر موقع زون بورس الفرنسي الإخباري أن مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، استقر عند 50.2 في يونيو، وكان خبراء الاقتصاد المستطلعة آراؤهم قد توقعوا متوسط 50.5. ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش في النشاط.موضوعات متعلقة مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بينما ترتفع أسهم قطاعي المرافق والتكنولوجيا هرمز.. ماذا يحدث إذا أغلقت طهران الممر العالمي للنفط؟ ارتفاع مؤشرات الأسهم الخليجية في ختام التعاملات رغم تصاعد الأحداث بالشرق الأوسط
وبدوره قال سايروس دي لا روبيا، الخبير الاقتصادي لدي بنك هامبورج التجاري :”يكافح اقتصاد منطقة اليورو لاكتساب زخم. فعلى علي مدار الأشهر الـ 6 الماضية، كان النمو ضئيلا، وشهد نشاط قطاع الخدمات ركودا، ولم يشهد إنتاج الصناعات التحويلية سوى زيادة طفيفة” مشيرا إلى أن فرنسا لا تزال“متباطئة” في حين تظهر بوادر تحسن في ألمانيا.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع الخدمات 50.0 نقطة في يونيو، وهو ما يتوافق مع التوقعات ويتجاوز بقليل التوقعات البالغة 49.7 نقطة.
كما بلغ مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع الصناعات التحويلية 49.4 نقطة في يونيو، وهو نفس مستوى مايو، وأقل بقليل من التوقعات البالغة 49.8 نقطة.فيما انتعش العمل في قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر عند 57.9 نقطة.
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