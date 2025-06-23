بريكس: صادرات زيوت النخيل الماليزية تسهم في تعزيز التبادل التجاري مع نيجيريا
وأبرزت الشبكة الإخبارية في هذا السياق تصريحات المفوض السامي الماليزي لدى نيجيريا أيوب عمر التي يؤكد فيها أن تزايد صادرات بلاده من زيوت النخيل إلى نيجيريا أسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.موضوعات متعلقة مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بينما ترتفع أسهم قطاعي المرافق والتكنولوجيا هرمز.. ماذا يحدث إذا أغلقت طهران الممر العالمي للنفط؟ ارتفاع مؤشرات الأسهم الخليجية في ختام التعاملات رغم تصاعد الأحداث بالشرق الأوسط
ولفت المفوض السامي الماليزي إلى أن انتعاش حجم التبادل التجاري بين البلدين يعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون في المجال الزراعي، مشيرا إلى أن عوائد صادرات زيوت النخيل لنيجيريا العام الماضي بلغت 600 مليون دولار.
وأوضح المفوض السامي أن صادرات زيوت النخيل تشكل ما يقرب من 50 بالمائة من إجمالي صادرات بلاده إلى نيجيريا، لافتا في نفس الوقت إلى أن التعاون المشترك في قطاع الزراعة يهدف إلى تنشيط معدلات إنتاج وكفاءة زيوت النخيل.
يشار إلى أن شبكة تليفزيون“بريكس” الدولية هي قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة“بريكس” التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت لاحقا للمجموعة وتشمل مصر ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.
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