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بريكس: صادرات زيوت النخيل الماليزية تسهم في تعزيز التبادل التجاري مع نيجيريا

بريكس: صادرات زيوت النخيل الماليزية تسهم في تعزيز التبادل التجاري مع نيجيريا

2025-06-23 02:17:05
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت شبكة تلفزيون“بريكس” الدولية، اليوم الاثنين، أن صادرات ماليزيا من زيوت النخيل تسهم بشكل كبير في زيادة حجم التبادل التجاري مع نيجيريا.

وأبرزت الشبكة الإخبارية في هذا السياق تصريحات المفوض السامي الماليزي لدى نيجيريا أيوب عمر التي يؤكد فيها أن تزايد صادرات بلاده من زيوت النخيل إلى نيجيريا أسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

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ولفت المفوض السامي الماليزي إلى أن انتعاش حجم التبادل التجاري بين البلدين يعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون في المجال الزراعي، مشيرا إلى أن عوائد صادرات زيوت النخيل لنيجيريا العام الماضي بلغت 600 مليون دولار.

وأوضح المفوض السامي أن صادرات زيوت النخيل تشكل ما يقرب من 50 بالمائة من إجمالي صادرات بلاده إلى نيجيريا، لافتا في نفس الوقت إلى أن التعاون المشترك في قطاع الزراعة يهدف إلى تنشيط معدلات إنتاج وكفاءة زيوت النخيل.

يشار إلى أن شبكة تليفزيون“بريكس” الدولية هي قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة“بريكس” التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت لاحقا للمجموعة وتشمل مصر ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.

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