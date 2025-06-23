ستاندرد آند بورز: انكماش نشاط القطاع الخاص الفرنسي في يونيو

MENAFN - Al-Borsa News) انكمش نشاط القطاع الخاص في فرنسا بشكل أكبر خلال شهر يونيو الجاري، وذلك بسبب التراجع في كل من قطاعي الصناعة والخدمات، مما شكّل ضغوطًا إضافية على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وذكرت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، اليوم، أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأولي لقطاع الخدمات المهيمن في فرنسا سجل في يونيو 48.7 نقطة، بانخفاض عن 48.9 نقطة في مايو، حيث جاءت هذه القراءة على غير توقعات المحللين البالغة 49.2.

كما بلغ مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأولي لشهر يونيو 47.8 نقطة، بانخفاض عن 49.8 نقطة في مايو، وأقل من توقعات استطلاع رويترز الذي توقع 50.0 نقطة.

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وتعتبر أي قراءة أقل من 50 نقطة تُشير إلى انكماش في النشاط، بينما تُشير القراءة فوق 50 نقطة إلى توسع.

وكان قطاع التصنيع قد تأثر بالمخزونات الفائضة لدى العملاء وظروف السوق الصعبة وتأجيل الطلبات، كما انخفضت الطلبات الجديدة للشهر الثالث عشر على التوالي، حيث شهدت طلبات المصانع أسرع تراجع لها منذ فبراير.

وتسببت التوترات الجيوسياسية، مثل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والحرب بين إسرائيل وإيران، في تأثير سلبي على النشاط التجاري.

وتراجعت ثقة الأعمال في القطاع الصناعي في يونيو حيث تدهورت الآراء حول الإنتاج السابق بشكل حاد، وزادت مخزونات السلع النهائية، وساءت دفاتر الطلبات.

من جانبه، قال يوناس فيلدهوزن، الخبير الاقتصادي المساعد في بنك هامبورج التجاري:“التوقعات ضبابية بالتأكيد، إذ ضعف الطلب المحلي على السلع، كما يتضح من انخفاض الطلبات الجديدة”.

وأوضح فيلدهوزن أن الدعم الذي يتلقاه قطاع التصنيع من خفض الفائدة وجهود تحرير التجارة على مستوى الاتحاد الأوروبي وخطط الإنفاق الأوروبي قد يستمر، لكن التوترات الجيوسياسية التي تفاقمت الآن بسبب التصعيد في الشرق الأوسط والمنافسة العالمية تُضعف التوقعات المستقبلية.

وتواجه فرنسا، التي كانت تتفوق سابقاً على جيرانها الأوروبيين، الآن ظروفاً اقتصادية أسوأ من الدول الأوروبية الأخرى.

لم يستفد الاقتصاد الفرنسي من الارتفاع الحاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة في مارس ويبدو أنه يفتقد التفاؤل الصناعي المتجدد الذي يظهر في دول مثل ألماني.