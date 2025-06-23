“EGYPT CAR OF THE YEAR Award” في دورتها الـ15 تواصل النجاح وتعلن

MENAFN - Al-Borsa News) أقيمت الدورة الخامسة عشرة من احتفالية“Egypt Car of The Year Award”، تحت رعاية جريدة البورصة وسط حضور غير مسبوق من كبار قيادات قطاع السيارات المصري، وممثلي الغرف التجارية، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، بجانب قيادات الشركات والوكلاء، وعدد كبير من الموزعين، والصحفيين المتخصصين، والمدونين وصنّاع المحتوى في قطاع السيارات.

أكد محمد علي حسن، رئيس اللجنة المنظمة ورئيس تحرير مجلة وموقع“أوتوموبيل”، أن الاحتفالية أصبحت على مدار 15 عامًا منصة موثوقة تدعم تطور سوق السيارات المصري، مشيرًا إلى أن الجائزة قد تجاوزت الإطار المحلي لتصبح أول جائزة مصرية معترف بها دوليًا.

موضوعات“جى بى كوربوريشن” تطرح أول طراز مجمع في مصر من“شانجان” الصينية تفاؤل في قطاع السيارات المستوردة بعد إلغاء شرط“السداد بالخارج” “4×4 تحت الصفر” يعود في نسخته الثانية إلى“سكي مصر” بمشاركة أكثر من 14 سيارة

وقد تم تكريم معرض“أوتوميكانيكا إسطنبول” كأفضل معرض في الشرق الأوسط بقطاع خدمات ما بعد البيع (Aftermarket Industry)، وتسلم الجائزة CAN Barki، مدير العمليات بالمجموعة، في خطوة تؤكد مكانة الجائزة دوليًا.

شملت التكريمات شخصيات لعبت أدوارًا محورية في تطوير الصناعة محليًا، من بينهم: (شارون نيتشي، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب جنرال موتورز مصر وأفريقيا، لنجاحها في تقديم سيارات مجمعة محليًا، ومحمد عبد الصمد، العضو المنتدب لنيسان مصر، لدوره في تطوير خطوط الإنتاج وتعزيز التصدير للأسواق الإفريقية، والكاتب الصحفى هشام الزيني، عن مسيرته في الصحافة المتخصصة، والراحل صلاح عبد المحسن حتة، مؤسس شركة أبو حتة لتجارة السيارات، تقديرًا لمسيرته في دعم السوق المصرى).

شهد الحفل إعلان جوائز الأداء البيعي وفقًا لبيانات التراخيص، وضمت القائمة: (أفضل علامة مبيعًا في مصر هيونداي (21,043 سيارة)، وأفضل علامة صينية مجمعة محليًا شيري (19,058 سيارة)، وأفضل شركة أوروبية مرسيدس-بنز (10,137 سيارة)، وأفضل علامة CBU صينية MG – المنصور (15,780 سيارة)، وأفضل سيارة CKD نيسان صني، وأفضل SUV CBU كيا سبورتاج، وأفضل سيدان CBU تويوتا كورولا، وأفضل سيدان اقتصادية هيونداي أكسنت RB، وأفضل شركة نقل شيفروليه (10,418 سيارة)، وأفضل سيارة كهربائية فولكس فاجن (1,564 سيارة).

قدّمت لجنة الجوائز الخاصة جوائز التميز لأبرز الشركات أداءً خلال العام: (أفضل حملة دعائية المنصور MG، وأفضل سيارة اقتصادية بمحرك 1300 سي سي بروتون ساجا، وأفضل أداء في صناعة الباصات والحافلات جيوشي أوتوموتيف، وأفضل معدل نمو للمبيعات بايك – EIM).

شهد استفتاء موقع“أوتوموبيل” تنافسًا حادًا استمر لـ6 أشهر، وشارك فيه أكثر من 295,000 مصوت. النتائج جاءت كالتالي: (أفضل ميني فان شينراي T30 (23,223 صوت)، وأفضل SUV أوروبية مرسيدس-بنز (27,335 صوت)، وأفضل سيارة كهربائية نيسان X-Trail (41,111 صوت)، وأفضل سيارة فاخرة رياضية فيراري (16,212 صوت)، وأفضل SUV صينية جيلي ستارراي (22,123 صوت)، وأفضل سيارة فاخرة مرسيدس (19,430 صوت)، وأفضل سيارة اقتصادية رينو تاليانت (18,215 صوت)، وأفضل كروس أوفر نيسان قشقاي (23,391 صوت)، وأفضل مصنع سيارات صينية فاخرة أكسيد (22,125 صوت)، وأفضل سيارة مجمعة محليًا شيفروليه أوبترا، وأفضل موزع سيارات في مصر أبو حتة للسيارات (16,271 صوت)، وأفضل شركة سيارات وشخصية العام المنصور للسيارات والسيد أنكوش أرورا).

اختتمت الاحتفالية بصورة جماعية للفائزين، وسط تأكيد من المنظمين على أن دورة 2026 ستشهد توسعات أكبر وتكريمات جديدة تعكس تطورات سوق السيارات المصري، الذي بات يضع قدمه بثقة على خارطة صناعة السيارات العالمية.