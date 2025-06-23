“EGYPT CAR OF THE YEAR Award” في دورتها الـ15 تواصل النجاح وتعلن
أكد محمد علي حسن، رئيس اللجنة المنظمة ورئيس تحرير مجلة وموقع“أوتوموبيل”، أن الاحتفالية أصبحت على مدار 15 عامًا منصة موثوقة تدعم تطور سوق السيارات المصري، مشيرًا إلى أن الجائزة قد تجاوزت الإطار المحلي لتصبح أول جائزة مصرية معترف بها دوليًا.موضوعات متعلقة “جى بى كوربوريشن” تطرح أول طراز مجمع في مصر من“شانجان” الصينية تفاؤل في قطاع السيارات المستوردة بعد إلغاء شرط“السداد بالخارج” “4×4 تحت الصفر” يعود في نسخته الثانية إلى“سكي مصر” بمشاركة أكثر من 14 سيارة
وقد تم تكريم معرض“أوتوميكانيكا إسطنبول” كأفضل معرض في الشرق الأوسط بقطاع خدمات ما بعد البيع (Aftermarket Industry)، وتسلم الجائزة CAN Barki، مدير العمليات بالمجموعة، في خطوة تؤكد مكانة الجائزة دوليًا.
شملت التكريمات شخصيات لعبت أدوارًا محورية في تطوير الصناعة محليًا، من بينهم: (شارون نيتشي، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب جنرال موتورز مصر وأفريقيا، لنجاحها في تقديم سيارات مجمعة محليًا، ومحمد عبد الصمد، العضو المنتدب لنيسان مصر، لدوره في تطوير خطوط الإنتاج وتعزيز التصدير للأسواق الإفريقية، والكاتب الصحفى هشام الزيني، عن مسيرته في الصحافة المتخصصة، والراحل صلاح عبد المحسن حتة، مؤسس شركة أبو حتة لتجارة السيارات، تقديرًا لمسيرته في دعم السوق المصرى).
شهد الحفل إعلان جوائز الأداء البيعي وفقًا لبيانات التراخيص، وضمت القائمة: (أفضل علامة مبيعًا في مصر هيونداي (21,043 سيارة)، وأفضل علامة صينية مجمعة محليًا شيري (19,058 سيارة)، وأفضل شركة أوروبية مرسيدس-بنز (10,137 سيارة)، وأفضل علامة CBU صينية MG – المنصور (15,780 سيارة)، وأفضل سيارة CKD نيسان صني، وأفضل SUV CBU كيا سبورتاج، وأفضل سيدان CBU تويوتا كورولا، وأفضل سيدان اقتصادية هيونداي أكسنت RB، وأفضل شركة نقل شيفروليه (10,418 سيارة)، وأفضل سيارة كهربائية فولكس فاجن (1,564 سيارة).
قدّمت لجنة الجوائز الخاصة جوائز التميز لأبرز الشركات أداءً خلال العام: (أفضل حملة دعائية المنصور MG، وأفضل سيارة اقتصادية بمحرك 1300 سي سي بروتون ساجا، وأفضل أداء في صناعة الباصات والحافلات جيوشي أوتوموتيف، وأفضل معدل نمو للمبيعات بايك – EIM).
شهد استفتاء موقع“أوتوموبيل” تنافسًا حادًا استمر لـ6 أشهر، وشارك فيه أكثر من 295,000 مصوت. النتائج جاءت كالتالي: (أفضل ميني فان شينراي T30 (23,223 صوت)، وأفضل SUV أوروبية مرسيدس-بنز (27,335 صوت)، وأفضل سيارة كهربائية نيسان X-Trail (41,111 صوت)، وأفضل سيارة فاخرة رياضية فيراري (16,212 صوت)، وأفضل SUV صينية جيلي ستارراي (22,123 صوت)، وأفضل سيارة فاخرة مرسيدس (19,430 صوت)، وأفضل سيارة اقتصادية رينو تاليانت (18,215 صوت)، وأفضل كروس أوفر نيسان قشقاي (23,391 صوت)، وأفضل مصنع سيارات صينية فاخرة أكسيد (22,125 صوت)، وأفضل سيارة مجمعة محليًا شيفروليه أوبترا، وأفضل موزع سيارات في مصر أبو حتة للسيارات (16,271 صوت)، وأفضل شركة سيارات وشخصية العام المنصور للسيارات والسيد أنكوش أرورا).
اختتمت الاحتفالية بصورة جماعية للفائزين، وسط تأكيد من المنظمين على أن دورة 2026 ستشهد توسعات أكبر وتكريمات جديدة تعكس تطورات سوق السيارات المصري، الذي بات يضع قدمه بثقة على خارطة صناعة السيارات العالمية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سلطنة عمان تقر قانون الضريبة على دخل الأفراد
صور لناسا ترصد انبعاثا حراريا في مفاعل فوردو النووي الإيراني
شهادات لا تنتهي عن جرائم التعذيب والإذلال بحق معتقلي غزة في معسكرات وسجون الاحتلال
كيف خطط ترمب ونتنياهو خلف الكواليس قبل قصف النووي الإيراني؟
عام 2030 الإنسان بين الخيال العلمي والواقع الجديد
إسبانيا تسعى لتعليق الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل