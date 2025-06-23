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البيت الأبيض: ترامب يعتزم حث الناتو على زيادة الإنفاق الدفاعي

البيت الأبيض: ترامب يعتزم حث الناتو على زيادة الإنفاق الدفاعي

2025-06-23 02:17:04
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” يعتزم حضور اجتماع حلف شمال الأطلسي“ناتو” الثلاثاء، وحث الأعضاء على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت“كارولين ليفيت” المتحدثة باسم البيت الأبيض في مقابلة مع“فوكس نيوز”: ستكون إحدى الموضوعات المطروحة للنقاش هي مستوى الـ 5% التي يجب على حلفائنا في الناتو الوصول إليها.

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وأضافت: لقد دأب الرئيس على دعوة حلفائنا في الناتو إلى بذل المزيد من الجهود منذ فترة، وحثهم بالفعل على بذل المزيد من الجهود في ولايته الأولى.

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