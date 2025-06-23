البيت الأبيض: ترامب يعتزم حث الناتو على زيادة الإنفاق الدفاعي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” يعتزم حضور اجتماع حلف شمال الأطلسي“ناتو” الثلاثاء، وحث الأعضاء على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت“كارولين ليفيت” المتحدثة باسم البيت الأبيض في مقابلة مع“فوكس نيوز”: ستكون إحدى الموضوعات المطروحة للنقاش هي مستوى الـ 5% التي يجب على حلفائنا في الناتو الوصول إليها.

موضوعاتمؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بينما ترتفع أسهم قطاعي المرافق والتكنولوجيا هرمز.. ماذا يحدث إذا أغلقت طهران الممر العالمي للنفط؟ ارتفاع مؤشرات الأسهم الخليجية في ختام التعاملات رغم تصاعد الأحداث بالشرق الأوسط

وأضافت: لقد دأب الرئيس على دعوة حلفائنا في الناتو إلى بذل المزيد من الجهود منذ فترة، وحثهم بالفعل على بذل المزيد من الجهود في ولايته الأولى.