البيت الأبيض: ترامب يعتزم حث الناتو على زيادة الإنفاق الدفاعي

البيت الأبيض: ترامب يعتزم حث الناتو على زيادة الإنفاق الدفاعي
وذكرت“كارولين ليفيت” المتحدثة باسم البيت الأبيض في مقابلة مع“فوكس نيوز”: ستكون إحدى الموضوعات المطروحة للنقاش هي مستوى الـ 5% التي يجب على حلفائنا في الناتو الوصول إليها.موضوعات متعلقة مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بينما ترتفع أسهم قطاعي المرافق والتكنولوجيا هرمز.. ماذا يحدث إذا أغلقت طهران الممر العالمي للنفط؟ ارتفاع مؤشرات الأسهم الخليجية في ختام التعاملات رغم تصاعد الأحداث بالشرق الأوسط
وأضافت: لقد دأب الرئيس على دعوة حلفائنا في الناتو إلى بذل المزيد من الجهود منذ فترة، وحثهم بالفعل على بذل المزيد من الجهود في ولايته الأولى.
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