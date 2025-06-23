جنوب إفريقيا توقع قرضًا بـ1.5 مليار دولار مع البنك الدولي لتطوير البنية التحتية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة الخزانة في جنوب إفريقيا، اليوم عن توقيع اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار مع البنك الدولي، في خطوة تهدف إلى إصلاح البنية التحتية لقطاعي النقل والطاقة، وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.

وتُعد جنوب إفريقيا أكبر اقتصاد صناعي في القارة، إلا أنها عانت لأكثر من عقد من ركود اقتصادي بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي أضعفت الإنتاجية، إضافة إلى تدهور شبكات السكك الحديدية والاختناقات المزمنة في الموانئ، وهو ما ألحق أضرارًا كبيرة بقطاعات استراتيجية مثل التعدين وصناعة السيارات.

موضوعاتمؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بينما ترتفع أسهم قطاعي المرافق والتكنولوجيا هرمز.. ماذا يحدث إذا أغلقت طهران الممر العالمي للنفط؟ ارتفاع مؤشرات الأسهم الخليجية في ختام التعاملات رغم تصاعد الأحداث بالشرق الأوسط

ويأمل المسؤولون أن يسهم القرض الجديد في تخفيف هذه الأزمات، من خلال معالجة اختناقات النقل وتحسين أمن الطاقة، رغم أن الحكومة لم تُفصح بعد عن المشروعات المحددة التي سيُخصص لها التمويل من القرض الدولي.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء جنوب إفريقيا الرسمية، أشارت وزارة الخزانة إلى أن شروط القرض تُعد أكثر تيسيرًا مقارنة بالاقتراض التجاري، لا سيما مع تضمنه فترة سماح تمتد لثلاث سنوات، الأمر الذي قد يُخفف من عبء خدمة الدين المتزايد.

وتواجه الشركتان المملوكتان للدولة،“إسكوم” للطاقة و”ترانسنت” للنقل، أزمات تشغيلية ومالية مزمنة، وهو ما تسبب في عرقلة معدلات النمو التي لم تتجاوز 0.1% خلال الربع الأول من العام.

وبحسب الوزارة، يبلغ سعر الفائدة على القرض الممتد لـ16 عامًا ما يعادل سعر التمويل المضمون لليلة واحدة لمدة ستة أشهر، مضافًا إليه 1.49%.

ويأتي هذا القرض بشكل منفصل عن تمويل آخر لجنوب إفريقيا قيد الدراسة بقيمة 500 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي، يستهدف جذب استثمارات خاصة في شبكة نقل الكهرباء التي تحتاج إلى توسعة لربط مزيد من مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية.

وكان وزير المالية الجنوب إفريقي إينوك جودونجوانا، قد أعلن في موازنة الشهر الماضي عن تخصيص أكثر من تريليون راند (نحو 55.5 مليار دولار) للاستثمار في قطاعات النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي، دعمًا للنمو الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات العامة.

وتهدف الحكومة إلى بلوغ ذروة الدين العام عند مستوى 77.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، على أن يبدأ في التراجع تدريجيًا بعد ذلك.