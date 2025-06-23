شيريكجي التركية تنشئ مصنعًا لأقمشة الجينز باستثمارات مليار جنيه في القنطرة غرب

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة“شيريكجي أوغلو” التركية للمنسوجات عقد مشروع جديد لإقامة مصنع متخصص في صناعة غزول وخيوط وأقمشة الدينيم، وهي المادة الخام لصناعة مختلف أنواع أقمشة الجينز، داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى مليار جنيه.

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المصنع يقع على مساحة 16.7 ألف متر مربع، ويوفر 500 فرصة عمل مباشرة.

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وأضاف أن حجم إنتاج المصنع يصل إلى 18 مليون قطعة قماش سنويًّا، مع تخصيص 50% من الإنتاج للتصدير الخارجي، و50% لتلبية احتياجات المصانع العاملة في مصر.

أوضح جمال الدين أن المشروع الجديد يُعدّ الـ25 ضمن المشروعات المتعاقد عليها بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، ليصل إجمالي الاستثمارات بها إلى 681.5 مليون دولار، بما يوفر 34.9 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأشار إلى أن اقتصادية قناة السويس تواصل تكثيف جهودها خلال المرحلة الراهنة لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات التي تستهدف الهيئة توطينها ضمن استراتيجيتها، بما يحقق أهداف الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وتابع أن الهيئة تعمل على تعزيز جاهزية المنطقة لمواكبة الطلب العالمي المتنامي على المنتجات والسلع، من خلال تطوير سلاسل الإمداد وربطها بشبكة الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب ما تضمه من مناطق صناعية ولوجستية متكاملة.

ولفت إلى أن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر كان له أثر كبير في تعزيز ثقة المستثمرين، وجعل من المنطقة الاقتصادية وجهة استثمارية مفضلة، مدعومة بموقع جغرافي فريد يربط بين أهم طرق التجارة العالمية، وبنية تحتية مجهزة تشمل شبكة حديثة من الطرق والأنفاق والموانئ، بالإضافة إلى توافر العمالة المدربة، والحوافز الجاذبة التي تقدمها الهيئة لدعم شركاء نجاحها من المستثمرين.

يُذكر أن شركة“شيريكجي أوغلو” تأسست في تركيا عام 1997، وتُعد من أبرز الشركات الرائدة في مجال إنتاج خيوط وأقمشة الدينيم (الجينز)، وتحتل المرتبة الأولى في هذا القطاع على مستوى السوق التركي. وتمتلك الشركة مجموعة من المصانع المتخصصة في تركيا، يعمل بها أكثر من 5000 موظف، وتقوم بتصدير منتجاتها من الأقمشة عالية الجودة إلى العديد من العلامات التجارية العالمية الكبرى.