شيريكجي التركية تنشئ مصنعًا لأقمشة الجينز باستثمارات مليار جنيه في القنطرة غرب

شيريكجي التركية تنشئ مصنعًا لأقمشة الجينز باستثمارات مليار جنيه في القنطرة غرب
قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المصنع يقع على مساحة 16.7 ألف متر مربع، ويوفر 500 فرصة عمل مباشرة.موضوعات متعلقة “تنمية المشروعات” يضخ 181 مليون جنيه تمويلات متناهية الصغر لرجال أعمال الإسكندرية بروتوكول تعاون بين ((الأهلي المصري)) و ((المصرية اللبنانية)) لدعم المشروعات الصغيرة الخطيب: مصر تمتلك مقومات استثمارية تجعلها مركزًا مثاليًا للتجارة والتصنيع
وأضاف أن حجم إنتاج المصنع يصل إلى 18 مليون قطعة قماش سنويًّا، مع تخصيص 50% من الإنتاج للتصدير الخارجي، و50% لتلبية احتياجات المصانع العاملة في مصر.
أوضح جمال الدين أن المشروع الجديد يُعدّ الـ25 ضمن المشروعات المتعاقد عليها بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، ليصل إجمالي الاستثمارات بها إلى 681.5 مليون دولار، بما يوفر 34.9 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأشار إلى أن اقتصادية قناة السويس تواصل تكثيف جهودها خلال المرحلة الراهنة لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات التي تستهدف الهيئة توطينها ضمن استراتيجيتها، بما يحقق أهداف الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وتابع أن الهيئة تعمل على تعزيز جاهزية المنطقة لمواكبة الطلب العالمي المتنامي على المنتجات والسلع، من خلال تطوير سلاسل الإمداد وربطها بشبكة الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب ما تضمه من مناطق صناعية ولوجستية متكاملة.
ولفت إلى أن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر كان له أثر كبير في تعزيز ثقة المستثمرين، وجعل من المنطقة الاقتصادية وجهة استثمارية مفضلة، مدعومة بموقع جغرافي فريد يربط بين أهم طرق التجارة العالمية، وبنية تحتية مجهزة تشمل شبكة حديثة من الطرق والأنفاق والموانئ، بالإضافة إلى توافر العمالة المدربة، والحوافز الجاذبة التي تقدمها الهيئة لدعم شركاء نجاحها من المستثمرين.
يُذكر أن شركة“شيريكجي أوغلو” تأسست في تركيا عام 1997، وتُعد من أبرز الشركات الرائدة في مجال إنتاج خيوط وأقمشة الدينيم (الجينز)، وتحتل المرتبة الأولى في هذا القطاع على مستوى السوق التركي. وتمتلك الشركة مجموعة من المصانع المتخصصة في تركيا، يعمل بها أكثر من 5000 موظف، وتقوم بتصدير منتجاتها من الأقمشة عالية الجودة إلى العديد من العلامات التجارية العالمية الكبرى.
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