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"إن آي كابيتال" تغلق باب الاكتتاب الأولى فى "سهمي 70" بإجمالى 20 مليون جنيه

"إن آي كابيتال" تغلق باب الاكتتاب الأولى فى "سهمي 70" بإجمالى 20 مليون جنيه

2025-06-23 02:17:04
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلقت شركة ((إن آي كابيتال القابضة للاستثمار))، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي، باب الاكتتاب في صندوقها الجديد ((سهمي 70))، أول صندوق في السوق المصرية يتبع المؤشر EGX70 بنظام الوزن المتساوي، وذلك ضمن الهيكل القائم لصندوق ((سهمي)) بضعف القيمة المستهدفة للتغطية.

وقالت الشركة في بيان، إن حجم الاكتتاب في الطرح الأولي للصندوق بلغ 20 مليون جنيه، في ظل إقبال ملحوظ من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

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وتم إغلاق الاكتتاب يوم الخميس 19 يونيو 2025، على أن تبدأ عمليات الشراء والاسترداد اليومي للوثائق اعتبارًا من الأحد 22 يونيو، من خلال شركة ((عربية أون لاين)) للأفراد والمؤسسات، و((إن آي كابيتال)) للمؤسسات الكبرى.

وأكد محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ((إن آي كابيتال))، على أن الإقبال على الاكتتاب في ظل ظروف إقليمية غير مستقرة يعكس ثقة المستثمرين في رؤية الشركة واستراتيجيتها.

من جانبه، أوضح محمد النبراوي، رئيس قطاع إدارة الأصول بالشركة، أن ((سهمي 70)) يقدم أداة استثمارية تتمتع بسيولة يومية عالية، ويعتمد على آلية الوزن المتساوي لمكونات المؤشر السبعيني، ما يحد من مخاطر التركز ويوفر توزيعًا أكثر عدالة بين الأسهم.

وأضاف أن الصندوق يمثل خيارًا مناسبًا للمستثمرين الباحثين عن التنوع، ويخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يعزز من ثقة السوق في المنتج الجديد.

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