"إن آي كابيتال" تغلق باب الاكتتاب الأولى فى "سهمي 70" بإجمالى 20 مليون جنيه

"إن آي كابيتال" تغلق باب الاكتتاب الأولى فى "سهمي 70" بإجمالى 20 مليون جنيه
وقالت الشركة في بيان، إن حجم الاكتتاب في الطرح الأولي للصندوق بلغ 20 مليون جنيه، في ظل إقبال ملحوظ من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.موضوعات متعلقة مؤشرات البورصة تتجاوز تداعيات الحرب بمشتريات المؤسسات المحلية ((البنا)) يطرح برنامجًا انتخابيًا لتطوير البورصة وتعزيز العنصر البشرى “إي إف جي القابضة” تُدرج“ڤاليو” في البورصة عبر توزيع الأسهم على مساهميها
وتم إغلاق الاكتتاب يوم الخميس 19 يونيو 2025، على أن تبدأ عمليات الشراء والاسترداد اليومي للوثائق اعتبارًا من الأحد 22 يونيو، من خلال شركة ((عربية أون لاين)) للأفراد والمؤسسات، و((إن آي كابيتال)) للمؤسسات الكبرى.
وأكد محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ((إن آي كابيتال))، على أن الإقبال على الاكتتاب في ظل ظروف إقليمية غير مستقرة يعكس ثقة المستثمرين في رؤية الشركة واستراتيجيتها.
من جانبه، أوضح محمد النبراوي، رئيس قطاع إدارة الأصول بالشركة، أن ((سهمي 70)) يقدم أداة استثمارية تتمتع بسيولة يومية عالية، ويعتمد على آلية الوزن المتساوي لمكونات المؤشر السبعيني، ما يحد من مخاطر التركز ويوفر توزيعًا أكثر عدالة بين الأسهم.
وأضاف أن الصندوق يمثل خيارًا مناسبًا للمستثمرين الباحثين عن التنوع، ويخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يعزز من ثقة السوق في المنتج الجديد.
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