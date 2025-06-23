النشاط الاقتصادي العالمي يواصل النمو رغم التوترات الاقتصادية وصراع الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Borsa News) يواصل النشاط الاقتصادي في أوروبا وبعض الاقتصادات الكبرى في آسيا نموه خلال الشهر الجاري، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية، وتهديدات ارتفاع أسعار الطاقة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ورغم أن نتيجة المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تزال غير واضحة، يأمل رجال الأعمال الأوروبيون أن يتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنفيذ أكثر الرسوم الجمركية ضررًا، مع ظهور بوادر اتفاق وشيك قد يُبرم بشأن القضايا التجارية غير الجمركية، ما قد يمهد الطريق لاتفاق شامل.

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وأظهر مؤشر المشتريات المركب لمنطقة اليورو، والذي يقيس النشاط في قطاعي الصناعة والخدمات، استمرار النمو الاقتصادي، وإن كان بوتيرة متواضعة وثابتة.

في المقابل، سجلت المؤشرات الاقتصادية في اليابان وأستراليا والهند ارتفاعًا، ما يعكس تسارعًا عامًا في النشاط الاقتصادي العالمي، وفقا لصحيفة“وول ستريت جورنال” الأمريكية.

وشهد اقتصاد منطقة اليورو نموًا أقوى من المتوقع في بداية العام، بدعم من الطلب القوي القادم من الولايات المتحدة، حيث قامت الشركات الأمريكية بتخزين البضائع تحسبًا للرسوم الجمركية المتوقعة.

لكن وتيرة النشاط تباطأت في أبريل عقب إعلان ترامب فرض رسوم جمركية جديدة، مما جعل منطقة اليورو مهددة بالانكماش إذا ما تراجعت المبيعات إلى السوق الأمريكية بشكل حاد.

غير أن الاستطلاعات أظهرت إشارات انتعاش في قطاع الصناعة التحويلية الألماني، مع تسجيل الطلبيات الجديدة أعلى معدل نمو لها منذ ثلاث سنوات، أما في بريطانيا تسارع النشاط أيضًا مع امتلاء دفاتر الطلبات وتعافي الثقة من أدنى مستوياتها التي سجلتها في أبريل عند إعلان ترامب حزمة الرسوم التصعيدية.

وعلى النقيض، شهدت فرنسا تراجعًا غير متوقع في النشاط الاقتصادي بوتيرة أكثر حدة، حيث أشار منتجو السلع إلى اشتداد المنافسة الدولية نتيجة تحوُّل تدفقات التجارة العالمية.

ومن المنتظر أن تتضاعف الرسوم الجمركية على العديد من الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من الشهر المقبل مع انتهاء فترة التجميد البالغة 90 يومًا، لكن خبراء اقتصاد في شركة“بانثيون ماكرو إيكونوميكس”، أشاروا إلى أن الشركات الأوروبية ربما توصلت إلى قناعة بأن هذه الزيادات لن تتحقق فعليًا.

وقال الخبراء للصحيفة إنه“نظرًا لميول ترامب لتأجيل القرارات، فإن القطاع الخاص، مثلما فعلت الأسواق منذ وقت طويل، قد يستنتج ببساطة أن المخاطر القصوى من الرسوم الجمركية لن تتحقق أبدًا”.

من جهة أخرى، قد تؤدي تطورات الصراع في الشرق الأوسط إلى عرقلة مسار النمو العالمي، خاصة بعد الغارات الجوية التي شنّتها القاذفات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية نهاية الأسبوع، ورفض ترامب استبعاد الدعم الأمريكي لتغيير النظام في طهران، ما أثار مخاوف من اندلاع صراع عسكري طويل الأمد مع طهران.

وارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم /الاثنين/ بفعل تلك الغارات، وهو ما قد يعرقل محاولات أوروبا الناجحة حتى الآن للسيطرة على التضخم، وهو ما مكّن البنك المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من نظرائه كالبنك الفيدرالي الأمريكي.