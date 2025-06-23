رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية

MENAFN - Al-Borsa News) ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومُمثلي وزارتى الخارجية، والداخلية، وكذا المخابرات العامة، والرقابة الإدارية.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك متابعة ـ من خلال مختلف الجهات المُمثلة في هذه اللجنة ـ للتطورات المُرتبطة بمجريات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، وكذا رصد ودراسة ما ينتج عنها من تداعيات، سواء فيما يتعلق بأسعار المُنتجات البترولية، أو غيرها من السلع الاستراتيجية.

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وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء: تابعت لجنة الأزمات خلال اجتماعها اليوم، موقف سفن التغييز، حيث تمت الإشارة إلى وصول سفينة التغييز الثانية“إنرجوس اسكيمو” إلى ميناء السخنة، والتي يتم تجهيزها حالياً للإنتقال إلى رصيف ميناء سوميد، بنهاية هذا الشهر، لتضخ داخل الشبكة القومية للغاز الطبيعي، بكميات تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يومياً، وبهذا تنضم إلى سفينة التغييز الأولى“هوج جاليون” الموجودة بالفعل على رصيف ميناء سوميد، في حين يتم إنهاء التجهيزات الخاصة باستقبال رصيف ميناء سوميد، للسفينة الثالثة لتغييز الغاز الطبيعي المسال الموجودة حالياً بميناء الدخيلة بالإسكندرية، والتي ستبدأ هي الأخرى بمجرد وصولها مع بداية شهر يوليو القادم في ضخ الغاز الطبيعي المسال، ليصبح لدينا ثلاث سفن تغييز للغاز الطبيعي المسال، تضخ في الشبكة القومية للغاز لتأمين مختلف احتياجات الدولة المصرية.

بدوره، شرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ما تقوم به الدولة من جهود لتطوير وسائل النقل الجماعي بمختلف أنواعها، في ظل السعي لترسيخ ثقافة استخدام تلك الوسائل عند المواطنين بوجه عام، بصرف النظر عن أوقات الأزمات، أو ارتفاع أسعار المواد البترولية، حيث أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن الدولة استثمرت بشكل كبير في وسائل النقل الجماعي، التي تم تطويرها بصورة غير مسبوقة، وكان آخرها الاتوبيس الترددي، الذي يلقي اقبالاً واسعاً من المُستخدمين منذ بدء تشغيله، مُستعرضاً الجهود التي تقوم بها الوزارة في إطار توطين صناعة وسائل النقل الجماعي المتطورة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مختلف إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، وكذا موقف إدخال الطاقات الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية للكهرباء في هذه المرحلة.

وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء بوضع مُحفزات لتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك في الطاقة، ليكون هذا توجهاً عاماً، غير مُرتبط بالأزمات، وكذا إجراءات التوسع في استخدام الطاقة الشمسية للاستهلاك المنزلي.

كما تابعت اللجنة الموقف الراهن لتوافر السلع المُختلفة، والاحتياطي الاستراتيجي منها، حيث تم تأكيد أن هناك مخزونا آمنا ومُطمئنا من مختلف السلع الرئيسية يتجاوز الأشهر الستة.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم العمل على عدة محاور تشمل زيادة المخزون من السلع والمنتجات، وكذا ترشيد الاستهلاك والرقابة على الأسواق، لافتاً إلى أن هناك عددا من الإجراءات يتم تطبيقها حالياً بما يسهم في تحقيق هذه المستهدفات.

من جانبه، عرض وزير البترول والثروة المعدنية السيناريوهات الخاصة بأسعار الطاقة عالميا، وفقاً لتقديرات مؤسسات مالية عالمية مُختصة، خاصة ما يشير إلى توقعات ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً نتيجة العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، لاسيما وأن الصراع الإسرائيلي ـ الإيراني قد دفع أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الماضي إلى الارتفاع.

ولفت الوزير إلى ثلاثة سيناريوهات للتأثير المتوقع لأسعار الطاقة وفق درجات التصعيد للصراع الإسرائيلي ـ الإيراني الدائر حالياً، من محدود إلى متوسط إلى عالي التصعيد، وخاصة النفط الخام، والزيت الخام، وذلك بالنظر إلى تقديرات طول أمد الصراع، أو اتساع دائرته ونطاقه اقليمياً.