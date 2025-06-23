"البنا" يطرح برنامجًا انتخابيًا لتطوير البورصة وتعزيز العنصر البشرى
أضاف لـ“البورصة” أن الإصلاح الهيكلي لسوق المال يتطلب تكاملًا مؤسسيًا بين الجهات التنظيمية، وبيئة تداول قائمة على الكفاءة والشفافية.موضوعات متعلقة مؤشرات البورصة تتجاوز تداعيات الحرب بمشتريات المؤسسات المحلية ((إن آي كابيتال)) تغلق باب الاكتتاب الأولى فى ((سهمي 70)) بإجمالى 20 مليون جنيه “إي إف جي القابضة” تُدرج“ڤاليو” في البورصة عبر توزيع الأسهم على مساهميها
شدد على أن العنصر البشري سيكون في صدارة أولوياته، من خلال الاستثمار في الكفاءات وتطوير القدرات الفنية والمهنية.
وأوضح أن برنامجه يركز على إطلاق برامج تدريبية متخصصة ومستدامة للعاملين في البورصة وشركات الوساطة، بالتعاون مع الجامعات والجهات الدولية، بالإضافة إلى تأسيس مركز ابتكار مالي يدعم ثقافة البحث والتطوير ويوفر بيئة عمل قائمة على الأداء وتكافؤ الفرص.
وأكد البنا على أهمية تعزيز التنسيق بين البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة لتسريع الإجراءات وتحسين بيئة العمل بما يعزز تنافسية السوق على المستويين الإقليمي والدولي.
ويشمل البرنامج خطة طموحة لزيادة قاعدة المستثمرين من خلال الوصول إلى مليون محفظة طلابية، واستقطاب مليوني مستثمر مصري جديد عبر منصات رقمية مبتكرة، إلى جانب حملات توعية بالتعاون مع شركات السمسرة.
كما يسعى البنا إلى بناء تحالفات استراتيجية مع بورصات الخليج والأسواق الناشئة، فى محاولة لتعزيز معدلات الترويج الخارجي للشركات المصرية.
ويرى أن تمكين شركات الوساطة من خلال توفير حوافز مالية وتشغيلية، يعزز توسعها الجغرافي والرقمي، ويعمق عمليات التداولات.
أشار إلى أن البرنامج يضم حزمة من المبادرات الموجهة لدعم المستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في الاستثمار طويل الأجل، من خلال توفير بيئة مستقرة وجاذبة للنمو، بجانب تشجيع الطروحات الجادة، بما يعزز من توسيع قاعدة الشركات المقيدة.
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