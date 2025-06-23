"البنا" يطرح برنامجًا انتخابيًا لتطوير البورصة وتعزيز العنصر البشرى

MENAFN - Al-Borsa News) كشف حاتم البنا، العضو المنتدب لشركة ((زالدي للاستثمارات )) والمرشح لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية عن فئة الشركات العاملة، عن ملامح برنامجه الانتخابي الذي يستند إلى رؤية شاملة تهدف إلى تطوير بيئة السوق من خلال شراكة فاعلة بين جميع الأطراف ذات الصلة.

أضاف لـ“البورصة” أن الإصلاح الهيكلي لسوق المال يتطلب تكاملًا مؤسسيًا بين الجهات التنظيمية، وبيئة تداول قائمة على الكفاءة والشفافية.

موضوعاتمؤشرات البورصة تتجاوز تداعيات الحرب بمشتريات المؤسسات المحلية ((إن آي كابيتال)) تغلق باب الاكتتاب الأولى فى ((سهمي 70)) بإجمالى 20 مليون جنيه “إي إف جي القابضة” تُدرج“ڤاليو” في البورصة عبر توزيع الأسهم على مساهميها

شدد على أن العنصر البشري سيكون في صدارة أولوياته، من خلال الاستثمار في الكفاءات وتطوير القدرات الفنية والمهنية.

وأوضح أن برنامجه يركز على إطلاق برامج تدريبية متخصصة ومستدامة للعاملين في البورصة وشركات الوساطة، بالتعاون مع الجامعات والجهات الدولية، بالإضافة إلى تأسيس مركز ابتكار مالي يدعم ثقافة البحث والتطوير ويوفر بيئة عمل قائمة على الأداء وتكافؤ الفرص.

وأكد البنا على أهمية تعزيز التنسيق بين البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة لتسريع الإجراءات وتحسين بيئة العمل بما يعزز تنافسية السوق على المستويين الإقليمي والدولي.

ويشمل البرنامج خطة طموحة لزيادة قاعدة المستثمرين من خلال الوصول إلى مليون محفظة طلابية، واستقطاب مليوني مستثمر مصري جديد عبر منصات رقمية مبتكرة، إلى جانب حملات توعية بالتعاون مع شركات السمسرة.

كما يسعى البنا إلى بناء تحالفات استراتيجية مع بورصات الخليج والأسواق الناشئة، فى محاولة لتعزيز معدلات الترويج الخارجي للشركات المصرية.

ويرى أن تمكين شركات الوساطة من خلال توفير حوافز مالية وتشغيلية، يعزز توسعها الجغرافي والرقمي، ويعمق عمليات التداولات.

أشار إلى أن البرنامج يضم حزمة من المبادرات الموجهة لدعم المستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في الاستثمار طويل الأجل، من خلال توفير بيئة مستقرة وجاذبة للنمو، بجانب تشجيع الطروحات الجادة، بما يعزز من توسيع قاعدة الشركات المقيدة.