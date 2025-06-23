بروتوكول تعاون بين "الأهلي المصري" و "المصرية اللبنانية" لدعم المشروعات الصغيرة

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بهدف دعم وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة من خلال توفير تمويلات ميسرة وخدمات استشارية متكاملة، ضمن مبادرة ((تقدر)).

وقال تامر بدر، نائب مدير عام تصميم وتطوير البرامج والشراكات المحلية بالبنك الأهلي المصري، إن البنك بدأ العمل على بروتوكول التعاون مع الجمعية منذ 6 أشهر، والإعلان الرسمي عنه جاء بعد الانتهاء من الدراسة ووجود عملاء فعليين تم تقييمهم ووضع آلية تنفيذ واضحة.

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وأضاف على هامش مؤتمر نظمه البنك اليوم، أن البروتوكول يدعم الشباب أصحاب المشروعات الواعدة، من خلال لجنة فنية مشتركة بين البنك والجمعية، ويكون للبنك فيها دور استشاري.

أضاف أن الجمعية بدأت بالفعل في ترشيح مشروعات ذات فرص حقيقية، وتم بالفعل تلقي الطلبات وتوزيعها على الفروع المختصة تمهيدًا للاستعلام ودراسة الاحتياجات.

وأكد بدر أنه سيتم تشكيل ((لجنة تسهيل)) تضم ممثلين عن الجانبين لتقييم الفرص التمويلية والاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها سواء لأعضاء الجمعية أو لغيرهم من المتقدمين.

وأوضح لـ ((البورصة))، أن البنك بدأ بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بشكل تجريبي من خلال التعامل مع 15 عميلًا، فيما

تستهدف المرحلة الأولى الوصول إلى 75 عميلًا خلال السنة الأولى من المبادرة، والتي تمتد لـ3 سنوات قابلة للتجديد.

ونوه بأن انضمام الشركات للمبادرة يخضع لاجتياز تقييم اللجنة الفنية المشتركة، التي تعنى بتحديد جدوى المشروع وفرص نجاحه، موضحًا أن تقديم ميزانيات مالية ليس شرطًا في جميع الحالات.

وأكد أن الدعم لا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل أيضًا استشارات فنية وتدريبًا موجهًا لأصحاب المشروعات، لتأهيلهم لسوق العمل وتعزيز فرص نجاحهم واستدامتهم.

من جانبه، قال فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن البروتوكول يجسد حرص الدولة على تمكين القطاع الخاص، ويدعم الصناعات الصغيرة كأداة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

وأشار لـ ((البورصة))، إلى أن مبادرة ((تقدر)) تعد منصة متكاملة تجمع بين الدعم الفني، التمويل، التدريب، والتسويق، بما يُسهم في زيادة فرص التصدير وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة.

وقال عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، إن المبادرة جاءت بعد أشهر من العمل الجاد، و تم اختبار النموذج فعليًا مع مجموعة من الشباب في قطاعات متنوعة أبرزها: الصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات.

تابع أن البروتوكول ليس توقيعا شكليا، بل هو اتفاق تنفيذي فعلي، سيتم تفعيله من خلال لجنة فنية بالبنك تقوم بتقييم المشروعات بالتعاون مع الجمعية.