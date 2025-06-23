مؤشرات البورصة تتجاوز تداعيات الحرب بمشتريات المؤسسات المحلية

MENAFN - Al-Borsa News) دعمت مشتريات المؤسسات المحلية مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات أمس الاثنين، لتتماسك فوق مستويات المقاومة أمام الضغوط الناجمة عن الحرب بين إيران وإسرائيل.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 31,419 ألف نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.12%، ليصعد إلى 9,295 نقطة، وEGX100 بواقع 2.09% ليغلق عند مستوى 12,663 ألف نقطة.

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قال محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية أنهت بالفعل مرحلة التصحيح التي مرت بها مؤخرًا، وعادت إلى المسار الصاعد، وسط غياب مباشر لتأثيرات الحرب بين إيران وإسرائيل.

وأضاف مسعود، أن السوق بدأ يشهد دخولًا فعليًا لاستثمارات عربية ومؤسسات إقليمية، وهو ما يعزز التوقعات باستمرار الأداء الإيجابي في المرحلة المقبلة، ومن المقررأن تمهد التدفقات لاحقًا لعودة استثمارات الأجانب إلى السوق المصري.

وفيما يخص القطاعات، أوضح أن تأثير أزمة انقطاع إمدادات الغاز على قطاع الطاقة والبتروكيماويات سيكون محدودًا، نتيجة الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة، والتي تضمنت وجود خطة بديلة لتأمين الاحتياجات الداخلية.

ورجّح العضو المنتدب، أن يستهدف المؤشر الرئيسي EGX30 مستوى 34 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة، على أن يكون تجاوز هذا المستوى باتجاه 40 ألف نقطة مشروطًا بتنشيط برنامج الطروحات الحكومية.

ودعا مسعود المستثمرين في الوقت الحالي إلى بناء مراكز مالية جديدة مع استمرار الاحتفاظ بمراكزهم، في ظل مؤشرات الاتجاه الصاعد.

وبلغ إجمالى التداولات 5 مليارات جنيه موزعة على 1.3 مليار ورقة مالية، من خلال تنفيذ نحو 107 ألف عملية، بينما ارتفعت 159 أسهم، وتراجعت 25 سهمًا، واستقرت 28 سهمًا دون تغيير، من أصل 212 سهمًا تم التداول عليها.

قال أحمد فهمي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن تحركات السوق خلال جلسات الأسبوع الحالي تعكس تحسنًا في شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

لفت إلى أن دخول الولايات المتحدة رسميًا في النزاع كان له أثر إيجابي غير مباشر في تهدئة الترقب وإعادة ضخ السيولة إلى السوق.

وأضاف فهمي أن أداء السوق يشبه إلى حد كبير ما حدث عام 2003 بعد دخول القوات الأمريكية للعراق، إذ بدأ المستثمرون وقتها في العودة إلى البورصات بحثًا عن فرص، وهو ما يتكرر حاليًا نتيجة تصورات الاستقرار النسبي بعد ضربات عسكرية محدودة.

وأوضح أن المؤشر الرئيسي EGX30 تمكن من تجاوز مستوى 31,400 نقطة، بعد صعود قوي من مناطق 30,300 نقطة.

رجح أن اختراق المقاومة الحالية سيفتح المجال لاستهداف مستويات 31,900 إلى 32,000 نقطة، مع إمكانية الوصول إلى 33,000 نقطة حال استمرار الزخم الشرائي.

وأشار إلى أن جلسات منتصف الأسبوع قد تشهد استمرار الأداء الإيجابي، متوقعًا جلسة خضراء خلال الأربعاء، فيما قد تشهد الخميس بعض التهدئة لجني الأرباح قبيل عطلة نهاية الأسبوع، لكنه أكد أن البيع المتوقع سيكون تكتيكيًا.

وحول سلوك المستثمرين في ظل الأوضاع الحالية، نصح فهمي بالتركيز على المضاربات المدروسة وتكوين مراكز مؤقتة، مع الحذر من الإفراط في التفاؤل، نظرًا لاحتمال تجدد التوترات في أي لحظة.

وأكد أن العديد من الأسهم وصلت إلى مستويات سعرية مغرية للشراء، بعد تراجعات منذ بداية العام، ما ساهم في عودة السيولة إلى السوق، مشددًا على أهمية متابعة تطورات المشهد الإقليمي بدقة، والاحتفاظ بسيناريوهات مرنة لإدارة المحافظ الاستثمارية.

وعلى صعيد تحركات المستثمرين، اتجه المصريون إلى الشراء بصافى 155.5 مليون جنيه، مستحوذين على 77.47% من إجمالى التعاملات، فى حين اتجه العرب والأجانب نحو البيع بصافى 37.9 و117.6 مليون جنيه على التوالي.

كما استحوذت المؤسسات على 38.37% من التداولات مقابل 61.26% للأفراد، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى مبيعات بقيمة 24 و118.6 مليون جنيه على الترتيب، فى حين سجلت المؤسسات المحلية صافى شراء بقيمة 333 مليون جنيه.