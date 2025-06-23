ارتفاع مؤشرات الأسهم الخليجية في ختام التعاملات رغم تصاعد الأحداث بالشرق الأوسط

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الخليجية، في ختام تداولاتها اليوم الاثنين، متجاهلة بذلك تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه أكبر رابطة ملاحية في العالم عن تراجع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز، وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، بعد الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة على منشآت نووية إيرانية.

موضوعاتمؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بينما ترتفع أسهم قطاعي المرافق والتكنولوجيا هرمز.. ماذا يحدث إذا أغلقت طهران الممر العالمي للنفط؟ النشاط الاقتصادي العالمي يواصل النمو رغم التوترات الاقتصادية وصراع الشرق الأوسط

ففي الإمارات، شهدت أسواق الأسهم أداءً لافتًا اتسم بالمرونة والقوة، وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 5411.30 نقطة، هذا الإغلاق يمثل أعلى مستوى للمؤشر منذ 12 يونيو الجاري، في دلالة واضحة على تعافي الثقة ودخول سيولة جديدة.

ولم يكن سوق أبوظبي للأوراق المالية ببعيد عن هذا الزخم الإيجابي، حيث أنهى مؤشره الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.46%، ليصل إلى 9557.58 نقطة.

وفي السعودية، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، مرتفعًا 135.97 نقطة، ليقفل عند مستوى 10710.24 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، 229 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 225 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم 20 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية“نمو” مرتفعًا 209.38 نقطة ليغلق عند مستوى 26358.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

وفي قطر، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بـ52.62 نقطة أي بنسبة 0.51%؛ ليبلغ مستوى 10332.82 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 226 مليونا و169 ألفا و642 سهما بقيمة 467 مليونا و582 ألفا و812.742 ريال، نتيجة تنفيذ 25438 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 42 شركة، بينما انخفضت أسهم 9 شركات أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

وفي البحرين، أغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 1.883.86 بارتفاع 4.14 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المواد الأساسية، وأغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 774.22 بارتفاع 6.76 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.

وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 34 مليونا و223 ألفًا و499 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 7 ملايين و529 ألفًا و595 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 112 صفقة.

وفي الكويت، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 52.16 نقطة بنسبة 0.65% ليبلغ مستوى 65ر8053 نقطة، وتم تداول 652.2 مليون سهم عبر 32695 صفقة نقدية بقيمة 106 ملايين دينار كويتي (نحو 345.9 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 90.82 نقطة بنسبة 1.30 % ليبلغ مستوى 24ر7075 نقطة من خلال تداول 482.1 مليون سهم عبر 23628 صفقة نقدية بقيمة 50.2 مليون دينار (نحو 163.8 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 45.10 نقطة بنسبة 0.52% ليبلغ مستوى 72ر8695 نقطة من خلال تداول 170.1 مليون سهم عبر 9067 صفقة بقيمة 8ر55 مليون دينار (نحو 182.1 مليون دولار).

وفي الأردن، أغلقت بورصة عمان تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.89% إلى مستوى النقطة 2664.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 9.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 19.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2548 صفقة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 19 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 34 شركة، واستقرت أسعار أسهم 28 شركة أخرى.

وفي المقابل، أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4523.42 نقطة منخفضًا 1.9 نقطة وبنسبة 0.04% مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4525.31 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 14 مليونًا و620 ألفًا و858 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 21.3% مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 12 مليونًا و55 ألفًا و664 ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.089% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 28.27 مليار ريال عُماني.