ارتفاع مؤشرات الأسهم الخليجية في ختام التعاملات رغم تصاعد الأحداث بالشرق الأوسط

ارتفاع مؤشرات الأسهم الخليجية في ختام التعاملات رغم تصاعد الأحداث بالشرق الأوسط
ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه أكبر رابطة ملاحية في العالم عن تراجع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز، وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، بعد الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة على منشآت نووية إيرانية.موضوعات متعلقة مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بينما ترتفع أسهم قطاعي المرافق والتكنولوجيا هرمز.. ماذا يحدث إذا أغلقت طهران الممر العالمي للنفط؟ النشاط الاقتصادي العالمي يواصل النمو رغم التوترات الاقتصادية وصراع الشرق الأوسط
ففي الإمارات، شهدت أسواق الأسهم أداءً لافتًا اتسم بالمرونة والقوة، وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 5411.30 نقطة، هذا الإغلاق يمثل أعلى مستوى للمؤشر منذ 12 يونيو الجاري، في دلالة واضحة على تعافي الثقة ودخول سيولة جديدة.
ولم يكن سوق أبوظبي للأوراق المالية ببعيد عن هذا الزخم الإيجابي، حيث أنهى مؤشره الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.46%، ليصل إلى 9557.58 نقطة.
وفي السعودية، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، مرتفعًا 135.97 نقطة، ليقفل عند مستوى 10710.24 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، 229 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 225 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم 20 شركة على تراجع.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية“نمو” مرتفعًا 209.38 نقطة ليغلق عند مستوى 26358.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
وفي قطر، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بـ52.62 نقطة أي بنسبة 0.51%؛ ليبلغ مستوى 10332.82 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 226 مليونا و169 ألفا و642 سهما بقيمة 467 مليونا و582 ألفا و812.742 ريال، نتيجة تنفيذ 25438 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 42 شركة، بينما انخفضت أسهم 9 شركات أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.
وفي البحرين، أغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 1.883.86 بارتفاع 4.14 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المواد الأساسية، وأغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 774.22 بارتفاع 6.76 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.
وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 34 مليونا و223 ألفًا و499 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 7 ملايين و529 ألفًا و595 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 112 صفقة.
وفي الكويت، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 52.16 نقطة بنسبة 0.65% ليبلغ مستوى 65ر8053 نقطة، وتم تداول 652.2 مليون سهم عبر 32695 صفقة نقدية بقيمة 106 ملايين دينار كويتي (نحو 345.9 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 90.82 نقطة بنسبة 1.30 % ليبلغ مستوى 24ر7075 نقطة من خلال تداول 482.1 مليون سهم عبر 23628 صفقة نقدية بقيمة 50.2 مليون دينار (نحو 163.8 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 45.10 نقطة بنسبة 0.52% ليبلغ مستوى 72ر8695 نقطة من خلال تداول 170.1 مليون سهم عبر 9067 صفقة بقيمة 8ر55 مليون دينار (نحو 182.1 مليون دولار).
وفي الأردن، أغلقت بورصة عمان تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.89% إلى مستوى النقطة 2664.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 9.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 19.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2548 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 19 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 34 شركة، واستقرت أسعار أسهم 28 شركة أخرى.
وفي المقابل، أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4523.42 نقطة منخفضًا 1.9 نقطة وبنسبة 0.04% مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4525.31 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 14 مليونًا و620 ألفًا و858 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 21.3% مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 12 مليونًا و55 ألفًا و664 ريالًا عُمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.089% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 28.27 مليار ريال عُماني.
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