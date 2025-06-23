تنمية المشروعات يضخ 181 مليون جنيه تمويلات متناهية الصغر لرجال أعمال الإسكندرية

MENAFN - Al-Borsa News) وقَّع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عقدين جديدين بقيمة 181 مليون جنيه مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استمرار الجهاز في تفعيل سبل التعاون مع مختلف شركاء التنمية، لتوفير الدعم اللازم لقطاع المشروعات متناهية الصغر بجميع المحافظات، باعتباره أحد أهم أدوات دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لقدرته على توفير فرص عمل، بالإضافة إلى دوره في توفير منتجات تلبي احتياجات الأسواق من سلع وخدمات.

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شهد توقيع العقود باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، وذلك بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز. وقد وقّع العقدين كل من نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وشريف شومان، المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك لتنفيذ كل من مشروع التمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه، ومشروع دعم الاستثمارات الزراعية وسبل المعيشة مع الجمعية بمبلغ 81 مليون جنيه.

وأوضح رحمي أن العقود الجديدة تركز على قطاعات واعدة في السوق المصري، وهي المشروعات الحرفية والمشروعات الزراعية، التي تسهم بشكل إيجابي في تلبية احتياجات السوق المحلي، كما تتمتع بقدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية.

من جهته، أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، قوة الشراكة المستمرة مع جهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أنه سبق توقيع عقود تعاون، ويُجرى اليوم توقيع العقدين الثالث والرابع بين الجانبين. وأوضح أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يُعدّ ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها، من خلال تقديم نحو 70 ألف قرض شهريًا، بمتوسط تمويل يبلغ مليار جنيه شهريًا.

من جانبها، توقعت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، أن يتم من خلال هذه العقود تمويل نحو 3600 مشروع في القطاعات التجارية، والزراعية، والخدمية، والحيوانية، والصناعية، وذلك بحجم تمويل قد يصل إلى 200 ألف جنيه للمشروع الواحد.