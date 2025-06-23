ديفيد فيكلينج يتكب: هل تغير استثمارات الغاز مستقبل شركات النفط الوطنية؟

ماذا تفعل شركة منتجة للنفط عندما ترى منتجها الأساسي مهدد بتراجع الطلب وبحرب إقليمية؟ اسأل“شركة بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك).

إحدى الإجابات على هذا السؤال تتمثل في العرض الذي قدمه تحالف بقيادة“أدنوك”، المملوكة لحكومة أبوظبي، للاستحواذ على مُنتجة الغاز الأسترالية“سانتوس” في صفقة نقدية بالكامل بقيمة 19 مليار دولار.

موضوعاتأيمن أبوهند يكتب: هل تقود الشركات الناشئة موجة النمو المقبلة؟ آندى موخيرجى يكتب: هل يغير“طريق السيليكون” قواعد الاستثمار فى الخليج؟ أشرف عبدالعال يكتب: الإمارات.. قوة استثمارية تشكّل مستقبل إفريقيا التنموي

أجرت“أدنوك” موجة استحواذات على أصول الغاز خلال السنوات الماضية، إذ تحوِّل نفسها تدريجياً من شركة تعتمد بشكل أساسي على“الذهب الأسود” إلى أخرى تولي سفن الغاز الطبيعي المُسال نفس القدر من الاهتمام بناقلات النفط، على غرار ما تفعله نظيرتها الأكبر حجماً“أرامكو السعودية”، التي تستثمر مبالغ أكبر في تطوير حقول الغاز الجديدة مقارنة باحتياطيات النفط.

“أدنوك” توجه دفتها نحو أصول الغاز

يكفي النظر إلى قائمة الصفقات التي أُبرمت أو نوقشت في الآونة الأخيرة لفهم صورة أوضح.

ففي مايو من العام الماضي، استحوذت“أدنوك” على حصة في مشروع“نكست ديكيد” لتصدير الغاز المُسال في تكساس، وفي أبريل الماضي، كشف شخص مطلع على الأمر لـ”بلومبرج” أن الشركة الإماراتية كانت تدرس الاستحواذ على أصول الغاز التابعة لـ”إيثون إنرجي مانجمنت” في تكساس ولويزيانا.

كما أبدت“أدنوك” اهتماماً بالاستحواذ على أصول“بي بي” للغاز في إطار عملية تقسيم محتملة، بحسب ما كشفته“بلومبرج” الأسبوع الماضي.

في عام 2023، فصلت“أدنوك” وحدة الغاز التابعة، وطرحتها للتداول في بورصة أبوظبي، حيث تشكل نحو سُبع السوق.

وبدأت العام الماضي في بناء محطة تصدير في الرويس، غربي البلاد، وهو مجمع ضخم يكفي لتلبية كامل احتياجات تركيا من واردات الغاز المُسال.

وفي ظل بيئة ترفع فيها هجمات إسرائيل على إيران من خطر اندلاع حرب شاملة في المنطقة، توفر استراتيجية“أدنوك” العديد من المزايا.

من جهة، تستمر المخاوف من احتمال أن تبدأ إيران، إذا وصل الضغط عليها أقصاه، في إثارة أزمات في مضيق هرمز، كما أشار زميلي خافيير بلاس. تحرس إيران وعُمان والإمارات هذا المسطح المائي الضيق.

ومن جهة أخرى، لم تحدث هجمات مستمرة على سفن الشحن منذ الحرب بين إيران والعراق في الثمانينيات، لاسيما أن إيرادات طهران من الصادرات ستتأثر بقدر تضرر خصومها.

مع ذلك، يجب توخي الحذر عند تقليل الخطر الناجم عن نقطة الضعف هذه، تحسباً للجوء الحكومة الإيرانية إلى اتخاذ تدابير يائسة.

الاستحواذ على أصول غاز خارجية لتجنب تأثير التوترات

نواجه عالماً يتذبذب فيه الطلب على النفط بشكل واضح، بينما لا يزال إنتاج الخام أقل من الذروة التي بلغها في 2018.

ولا يبدو وضع الغاز أفضل كثيراً، في ظل تباطؤ نمو الطلب بفارق كبير مقارنةً بالمستويات التاريخية نتيجة تدهور صادرات الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في 2022، وارتفاع الأسعار الذي يثني المشترين المحتملين في الدول النامية في آسيا وأفريقيا.

مع ذلك، كان الجزء من الغاز الذي يُتداول في شكل غاز مُسال من الرابحين، إذ يُتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية لمحطات الإسالة بنحو 40% ما بين الفترة الحالية وعام 2030.

وتتشابه المضائق الملاحية مع خطوط أنابيب الغاز، إذ إنها معرضة بشدة للتدخلات الجيوسياسية، مع ذلك، إذا أمكن الاستحواذ على أصول غاز مُسال غير معرضة لمخاطر الحروب في الشرق الأوسط، فيمكن تجنب التراجع المزمن في الطلب التقليدي على النفط، والمخاطر الحادة المرتبطة بصدمات الإمدادات الناجمة عن الصراعات.

شُح فرص الاستثمار

غير أن هذه الأصول في الفترة الحالية ليست بالوفرة التي تتمناها شركة نفط وطنية وافرة السيولة.

أسهم“سانتوس” أغلقت يوم الإثنين منخفضة بنحو 13% عن العرض النقدي الذي قدمته“أدنوك”، الذي لا يزال مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالاستحواذ يوصي بقبوله.

وبالنظر إلى الطابع الواضح للعرض، يُحتمل أن يعكس ذلك مخاوف من أن مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي في أستراليا لن يرحب بفكرة استحواذ شركة مملوكة للحكومة لا تنشر قوائم مالية، على ثاني أكبر شركة منتجة للوقود في البلاد.

رغم ذلك، فإن إتمام الصفقة هو الأرجح مقارنة بالاحتمالات الأخرى المطروحة.

فالرئيس دونالد ترامب كان سعيداً بالتفاخر بالصفقات التي أُبرمت مع الشركات الإماراتية خلال زيارته إلى الشرق الأوسط الشهر الماضي، لكن إذا كنت تسعى إلى استحواذ كامل، ربما لا تكون الولايات المتحدة الوجهة الأفضل للبحث في ظل حالة مناهضة الهجرة الحالية.

ويُعدُّ الاتفاق النهائي لبيع شركة“يونايتد ستيتس ستيل” إلى“نيبون ستيل”، الذي منح الحكومة الأمريكية“حصة ذهبية” تمكنها من التحكم في سياسات الشركة، مؤشراً على اتجاه الأوضاع.

المناطق الواعدة الأخرى، مثل أمريكا الجنوبية وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء، تهيمن عليها بشكل رئيسي شركات النفط الحكومية والمستقلة، أما بحر الشمال في أوروبا، ففي تراجع لا يمكن تغييره.لقد باتت الفرص المتاحة شحيحة.

مسار قطر وتركمانستان

إن الإمارات أكثر استعداداً مقارنة بغيرها لمواجهة التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، ويشير اقتصادها غير النفطي النشاط إلى أن بمقدورها موازنة ميزانيتها والحساب الجاري عند أدنى أسعار للنفط في منطقة الخليج.

ومن بين أكبر الدول المُصدرة للنفط، لا يتفوق عليها سوى قطر وتركمانستان، وكلاهما مصدرتان للغاز في الأساس، وليستا دولتين نفطيتين.

بالتالي، يتطلب الحفاظ على الإيرادات المستقبلية في ظل تراجع إقبال العالم على النفط الاقتداء بهما، بدلاً من اتباع مسار بعض نظيراتها من الدول الغنية بالنفط.

بقلم: ديفيد فيكلينج، كاتب مقالات رأي لدى“بلومبرج” المصدر: وكالة أنباء“بلومبرج”