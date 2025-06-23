إبسون تحتفل بالذكرى السنوية الـ50 لإطلاق علامتها التجارية

إبسون تحتفل بالذكرى السنوية الـ50 لإطلاق علامتها التجارية
أبصر اسم إبسون النور في البداية من الاسم EP-101 والتي كانت أول طابعة رقمية مدمجة في العالم، وتمثل الطموح آنذاك في إنتاج المزيد من الأجيال اللاحقة لهذا الابتكار الأصلي. ونتج عن هذا الطموح عقود طويلة من التميز في الإنتاج وثقة العملاء، مع حضور واسع يغطي القطاعات المنزلية والمكتبة والتجارية والصناعية.
حلول الطباعة
تواصَلَ إرث شركة إبسون في مجال الطباعة مع إطلاق طابعة MP-80 التي اشتملت على تقنية ESC/P التي أصبحت لاحقاً معياراً رئيسياً في القطاع. ولاحقاً في عام 1993 ظهرت الطابعة MJ-500 المعززة بتقنية Micro Piezo؛ تلتها في عام 1994 الطابعة MJ-700V2C التي قدّمت طباعة عالية الدقة بوضوح 720 نقطة في البوصة وذلك للاستخدامات المنزلية وبسعر ميسور. وفي عام 2010 أطلقت إبسون الطابعات ذات خزانات الحبر عالية السعة وذلك في استجابة منها لملاحظات قدمها العملاء في إندونيسيا، وأصبحت إبسون اليوم تُصنّف كعلامة الطابعات الأولى في العالم من حيث مبيعات الطابعات النافثة للحبر، إذ تجاوزت مبيعاتها 100 مليون وحدة في أكثر من 170 دولة حول العالم1.
وأسهمت تقنية رأس الطباعة PrecisionCore المقدمة من إبسون في توسيع نطاق منتجاتها لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات المخصصة للاستخدامات المنزلية والمكتبية، وللتطبيقات التجارية والصناعية على حد سواء. وتُعرف رؤوس الطباعة المقدمة من إبسون بجودتها الفائقة، وتُستخدم على نطاق واسع في طابعات مصنّعة من قبل شركات أخرى، ما يجعل إبسون مزوداً رائداً لرؤوس الطباعة المستخدمة في آلات الطباعة الصناعية النافثة للحبر. كما تدعم طابعات إبسون الاحترافية كبيرة الحجم وحلولها المخصصة للطباعة على المنسوجات مثل طابعة Monna Lisa 160B، الإنتاج المستدام بكميات صغيرة، في حين تتمتع سلسلة طابعات SurePress بالقدرة على تلبية احتياجات طباعة التغليف للقطاعات ذات الوتيرة السريعة.
الاتصالات المرئية
بدأت مسيرة إبسون في مجال أجهزة العرض الضوئي العاملة بتقنية LCD عام 1989 مع إطلاق أجهزة VPJ‐700، وتبِعها إصدار ELP‐3000 في عام 1994 الذي قدم مستويات سطوع أكبر بثلاثة أضعاف وبتصميم محمول. وتُعد لوحات السيليكون متعدد البلورات عالية الحرارة (HTPS) عنصراً أساسياً في أجهزة العرض الضوئي المقدمة من إبسون، والتي تضمن صوراً نابضة بالحياة وعالية الجودة باستخدام تقنيات تصنيع بدرجة نقاء مماثلة لتلك المستخدمة في أشباه الموصلات. وشكل جهاز EB‐L25000U الذي تم طرحه في عام 2016 معياراً جديداً بصفته أكثر جهاز عرض ليزري سطوعاً 2 ويعمل بتقنية 3LCD في العالم وبقدرة 25,000 لومن. وتتصدر شركة إبسون اليوم سوق أجهزة العرض المخصصة للأعمال3 على مستوى العالم، حيث تدعم كل الاستخدامات بدءاً من الاجتماعات وصولاً إلى المعارض الثقافية الغامرة مثل العروض الضوئية على قلعة ماتسوموتو.
التصنيع والتقنيات القابلة للارتداء
تقود إبسون عجلة الأتمتة الصناعية منذ إطلاق روبوتاتها الصناعية SCARA عام 1983، حيث تميزت هذه الروبوتات بأنها مدمجة وسريعة ودقيقة، وتدعم الإنتاج المرن في قطاعات حيوية مثل السيارات والإلكترونيات والرعاية الصحية. وكانت إبسون قد وصلت إلى المرتبة الأولى عالمياً في حصة السوق من حيث إيرادات مبيعات روبوتات SCARA الصناعية وحافظت على هذه المرتبة المتقدمة4. وأصبحت هذه الروبوتات في الوقت الحالي قادرة على أداء مهام دقيقة تشبه ما يقوم به البشر وذلك بفضل دمج تقنيات الرؤية واستشعار الضغط ما يساعد المصنّعين على زيادة الإنتاجية ومعالجة مسألة النقص في العمالة. كما امتد استخدام هذه الروبوتات ليشمل مجالات علوم الحياة والأبحاث حيث تُعد الدقة من الأركان بالغة الأهمية فيها.
أما في مجال الساعات، فقد أطلقت إبسون أول ساعة كوارتز في العالم عام 1969، وواصلت الابتكار عبر نماذج مثل ساعة التلفزيون وساعات الكوارتز ذاتية التعبئة. وساعد استحواذها على شركة أورينت ووتش (Orient Watch) عام 2009 إلى توسيع حضورها في قطاع الساعات الميكانيكية. في الأثناء، فإن أجهزة المذبذب البلوري من الكوارتز المنتجة داخلياً تعتبر من المكونات الأساسية في الإلكترونيات الحديثة إذ أنها تستخدم في الهواتف الذكية والطائرات المسيّرة ورصد البنى التحتية. وتُعد إبسون من بين أكبر الشركات المصنعة لهذه المكونات على مستوى العالم5.
تحقيق النتائج على الصعيد العالمي
بدأت الرحلة العالمية لشركة إبسون بالتصنيع في سنغافورة عام 1968، ومن ثم عمليات البيع في الولايات المتحدة عام 1975. وطورت الشركة على مدار العقود شبكة دولية قوية تضم مواقع إنتاج رئيسية في كل من الصين وإندونيسيا والفلبين، بالإضافة إلى مقرات إقليمية في الولايات المتحدة وأوروبا وسنغافورة والصين. وأسهمت الرؤى المحلية في دفع عجلة الابتكار، مثل إطلاق الطابعات ذات خزانات الحبر لأول مرة في إندونيسيا. وتوسعت إبسون في عام 2023 إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تأسيس شركة مبيعات جديدة في دبي، ما عزز مستوى الدعم في الأسواق الناشئة.
إبسون أنشأت قاعدة عملاء عالمية ومتنوعة وقامت بتوسيعها
أصبحت التقنيات التي تقدمها إبسون من المكونات الأساسية في العديد من المجالات بدءاً من الطباعة المنزلية والفنون الرقمية، وصولاً إلى العروض الضوئية ثلاثية الأبعاد والروبوتات التعاونية. وتخدم حلول الطباعة التي نقدمها المصورين المحترفين والمصممين والمعلمين، بينما تدعم أجهزة العرض الضوئي التي نقدمها العروض التقديمية في قطاع الأعمال والفعاليات الكبيرة. أما في مجال الروبوتات الصناعية وأجهزة المذبذب البلوري، فهي تساهم في الزراعة الدقيقة وأتمتة العمليات وتعزيز مرونة البنى التحتية. ويستند هذا التنوع الواسع في التطبيقات إلى التزامنا بتقديم منتجات موثوقة وعالية الجودة، إلى جانب تركيزنا الثابت على الاستدامة.
دفع عجلة الابتكار في الشرق الأوسط
تواصل إبسون التزامها بضمان وصول جهودها في مجال الابتكار إلى جميع المناطق، بالإضافة إلى تقديم الابتكارات الرائدة إلى مجموعة واسعة من القطاعات. وفي هذا السياق، افتتحت إبسون في شهر فبراير 2025 مركزها المتطور للابتكار في مدينة دبي للإنتاج التابعة لمجموعة“تيكوم”. ويجسد المركز رؤية إبسون في الاستدامة الصناعية والابتكار، ويعرض أحدث الحلول التقنية من إبسون بهدف إعادة تصور دور التكنولوجيا في بناء مستقبل أفضل.
وتم تزويد مركز الابتكار التابع لشركة إبسون بأحدث المعدات والأدوات الصناعية، وسيقود مسيرة التقدم في مجالات الطباعة، والمسح الضوئي، والعرض البصري، والتصنيع، وحلول أنماط الحياة. كما سيتيح هذا المركز الإقليمي للعملاء والشركاء المساهمة بأفكارهم المحلية في تصميم وتطوير تقنيات الجيل القادم، وذلك من خلال توفير صلة مباشرة بين الفريق المحلي ومراكز البحث والتطوير التابعة للشركة في اليابان.
وبالنظر إلى مسيرتنا خلال الأعوام الـ50 الماضية، فإننا نعرب عن تقديرنا العميق لثقة شركائنا وعملائنا. وانطلاقاً من جمال الطبيعة في ناغانو، فإننا سنواصل التزامنا بحماية البيئة وتحقيق رؤيتنا بأن نصبح شركة سالبة للكربون وتتوقف عن استخدام الموارد الجوفية المستنفذة بحلول عام 2050.
كما سنواصل دعم الابتكار الفعال والمدمج والدقيق بهدف إثراء حياة الناس والمساهمة في بناء عالم أفضل للأجيال القادمة.
ملاحظة : أسماء طرازات المنتجات المدرجة هي الأسماء المستخدمة للمنتجات التي تم إصدارها في اليابان في وقت إطلاقها.
1 بحلول نهاية سبتمبر 2024.
2 بحلول ديسمبر 2015 بالنسبة لمنتجات أجهزة العرض 3LCD المطروحة في السوق، وفقاً لأبحاث إبسون.
3 الحصة السوقية لأجهزة العرض الضوئي بقوة 500 لومن أو أكثر، باستثناء منتجات التلفزيونات التي لا تحتاج إلى شاشات، وفقاً لتقرير شركة“فيوتشرسورس كونسلتينج لمتد” (Futuresource Consulting Ltd) وذلك للعام المالي 2023.
4“الحالة الراهنة والآفاق المستقبلية للسوق العالمية للروبوتات الصناعية لعام 2025 – روبوتات FA”، (كميات شحن روبوتات SCARA الصناعية في عام 2024 بناءً على الإيرادات)، شركة“فوجي كيزاي” (Fuji Keizai) المحدودة.
5 استناداً إلى إصدار عام 2023 من تقرير“سوق أجهزة التوقيت العالمي” الصادر عن“كيو واي ريسيرتش” (QYRESEARCH) وفقاً لأبحاث جارتنر.
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