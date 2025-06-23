إبسون تحتفل بالذكرى السنوية الـ50 لإطلاق علامتها التجارية

MENAFN - Asdaf News) احتفلت شركة“سيكو إبسون” (رمزها في بورصة طوكيو: 6724،“Epson”) اليوم بالذكرى السنوية الـ50 لعلامتها التجارية. ونجحت الشركة منذ تأسيسها عام 1975 في بناء سمعة عالمية طيبة لها من خلال التزامها بقيم الإبداع والتحدي والنزاهة والمثابرة. واستناداً إلى جذورها كمصنّعة للساعات في عام 1942، واصلت إبسون تطوير تقنياتها الفعالة والمدمجة والدقيقة في المنتجات التي رسمت معالم القطاعات المختلفة وأثرت على حياة الكثيرين حول العالم.

أبصر اسم إبسون النور في البداية من الاسم EP-101 والتي كانت أول طابعة رقمية مدمجة في العالم، وتمثل الطموح آنذاك في إنتاج المزيد من الأجيال اللاحقة لهذا الابتكار الأصلي. ونتج عن هذا الطموح عقود طويلة من التميز في الإنتاج وثقة العملاء، مع حضور واسع يغطي القطاعات المنزلية والمكتبة والتجارية والصناعية.

حلول الطباعة

تواصَلَ إرث شركة إبسون في مجال الطباعة مع إطلاق طابعة MP-80 التي اشتملت على تقنية ESC/P التي أصبحت لاحقاً معياراً رئيسياً في القطاع. ولاحقاً في عام 1993 ظهرت الطابعة MJ-500 المعززة بتقنية Micro Piezo؛ تلتها في عام 1994 الطابعة MJ-700V2C التي قدّمت طباعة عالية الدقة بوضوح 720 نقطة في البوصة وذلك للاستخدامات المنزلية وبسعر ميسور. وفي عام 2010 أطلقت إبسون الطابعات ذات خزانات الحبر عالية السعة وذلك في استجابة منها لملاحظات قدمها العملاء في إندونيسيا، وأصبحت إبسون اليوم تُصنّف كعلامة الطابعات الأولى في العالم من حيث مبيعات الطابعات النافثة للحبر، إذ تجاوزت مبيعاتها 100 مليون وحدة في أكثر من 170 دولة حول العالم1.

وأسهمت تقنية رأس الطباعة PrecisionCore المقدمة من إبسون في توسيع نطاق منتجاتها لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات المخصصة للاستخدامات المنزلية والمكتبية، وللتطبيقات التجارية والصناعية على حد سواء. وتُعرف رؤوس الطباعة المقدمة من إبسون بجودتها الفائقة، وتُستخدم على نطاق واسع في طابعات مصنّعة من قبل شركات أخرى، ما يجعل إبسون مزوداً رائداً لرؤوس الطباعة المستخدمة في آلات الطباعة الصناعية النافثة للحبر. كما تدعم طابعات إبسون الاحترافية كبيرة الحجم وحلولها المخصصة للطباعة على المنسوجات مثل طابعة Monna Lisa 160B، الإنتاج المستدام بكميات صغيرة، في حين تتمتع سلسلة طابعات SurePress بالقدرة على تلبية احتياجات طباعة التغليف للقطاعات ذات الوتيرة السريعة.

الاتصالات المرئية

بدأت مسيرة إبسون في مجال أجهزة العرض الضوئي العاملة بتقنية LCD عام 1989 مع إطلاق أجهزة VPJ‐700، وتبِعها إصدار ELP‐3000 في عام 1994 الذي قدم مستويات سطوع أكبر بثلاثة أضعاف وبتصميم محمول. وتُعد لوحات السيليكون متعدد البلورات عالية الحرارة (HTPS) عنصراً أساسياً في أجهزة العرض الضوئي المقدمة من إبسون، والتي تضمن صوراً نابضة بالحياة وعالية الجودة باستخدام تقنيات تصنيع بدرجة نقاء مماثلة لتلك المستخدمة في أشباه الموصلات. وشكل جهاز EB‐L25000U الذي تم طرحه في عام 2016 معياراً جديداً بصفته أكثر جهاز عرض ليزري سطوعاً 2 ويعمل بتقنية 3LCD في العالم وبقدرة 25,000 لومن. وتتصدر شركة إبسون اليوم سوق أجهزة العرض المخصصة للأعمال3 على مستوى العالم، حيث تدعم كل الاستخدامات بدءاً من الاجتماعات وصولاً إلى المعارض الثقافية الغامرة مثل العروض الضوئية على قلعة ماتسوموتو.

التصنيع والتقنيات القابلة للارتداء

تقود إبسون عجلة الأتمتة الصناعية منذ إطلاق روبوتاتها الصناعية SCARA عام 1983، حيث تميزت هذه الروبوتات بأنها مدمجة وسريعة ودقيقة، وتدعم الإنتاج المرن في قطاعات حيوية مثل السيارات والإلكترونيات والرعاية الصحية. وكانت إبسون قد وصلت إلى المرتبة الأولى عالمياً في حصة السوق من حيث إيرادات مبيعات روبوتات SCARA الصناعية وحافظت على هذه المرتبة المتقدمة4. وأصبحت هذه الروبوتات في الوقت الحالي قادرة على أداء مهام دقيقة تشبه ما يقوم به البشر وذلك بفضل دمج تقنيات الرؤية واستشعار الضغط ما يساعد المصنّعين على زيادة الإنتاجية ومعالجة مسألة النقص في العمالة. كما امتد استخدام هذه الروبوتات ليشمل مجالات علوم الحياة والأبحاث حيث تُعد الدقة من الأركان بالغة الأهمية فيها.

أما في مجال الساعات، فقد أطلقت إبسون أول ساعة كوارتز في العالم عام 1969، وواصلت الابتكار عبر نماذج مثل ساعة التلفزيون وساعات الكوارتز ذاتية التعبئة. وساعد استحواذها على شركة أورينت ووتش (Orient Watch) عام 2009 إلى توسيع حضورها في قطاع الساعات الميكانيكية. في الأثناء، فإن أجهزة المذبذب البلوري من الكوارتز المنتجة داخلياً تعتبر من المكونات الأساسية في الإلكترونيات الحديثة إذ أنها تستخدم في الهواتف الذكية والطائرات المسيّرة ورصد البنى التحتية. وتُعد إبسون من بين أكبر الشركات المصنعة لهذه المكونات على مستوى العالم5.

تحقيق النتائج على الصعيد العالمي

بدأت الرحلة العالمية لشركة إبسون بالتصنيع في سنغافورة عام 1968، ومن ثم عمليات البيع في الولايات المتحدة عام 1975. وطورت الشركة على مدار العقود شبكة دولية قوية تضم مواقع إنتاج رئيسية في كل من الصين وإندونيسيا والفلبين، بالإضافة إلى مقرات إقليمية في الولايات المتحدة وأوروبا وسنغافورة والصين. وأسهمت الرؤى المحلية في دفع عجلة الابتكار، مثل إطلاق الطابعات ذات خزانات الحبر لأول مرة في إندونيسيا. وتوسعت إبسون في عام 2023 إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تأسيس شركة مبيعات جديدة في دبي، ما عزز مستوى الدعم في الأسواق الناشئة.

إبسون أنشأت قاعدة عملاء عالمية ومتنوعة وقامت بتوسيعها

أصبحت التقنيات التي تقدمها إبسون من المكونات الأساسية في العديد من المجالات بدءاً من الطباعة المنزلية والفنون الرقمية، وصولاً إلى العروض الضوئية ثلاثية الأبعاد والروبوتات التعاونية. وتخدم حلول الطباعة التي نقدمها المصورين المحترفين والمصممين والمعلمين، بينما تدعم أجهزة العرض الضوئي التي نقدمها العروض التقديمية في قطاع الأعمال والفعاليات الكبيرة. أما في مجال الروبوتات الصناعية وأجهزة المذبذب البلوري، فهي تساهم في الزراعة الدقيقة وأتمتة العمليات وتعزيز مرونة البنى التحتية. ويستند هذا التنوع الواسع في التطبيقات إلى التزامنا بتقديم منتجات موثوقة وعالية الجودة، إلى جانب تركيزنا الثابت على الاستدامة.

دفع عجلة الابتكار في الشرق الأوسط

تواصل إبسون التزامها بضمان وصول جهودها في مجال الابتكار إلى جميع المناطق، بالإضافة إلى تقديم الابتكارات الرائدة إلى مجموعة واسعة من القطاعات. وفي هذا السياق، افتتحت إبسون في شهر فبراير 2025 مركزها المتطور للابتكار في مدينة دبي للإنتاج التابعة لمجموعة“تيكوم”. ويجسد المركز رؤية إبسون في الاستدامة الصناعية والابتكار، ويعرض أحدث الحلول التقنية من إبسون بهدف إعادة تصور دور التكنولوجيا في بناء مستقبل أفضل.

وتم تزويد مركز الابتكار التابع لشركة إبسون بأحدث المعدات والأدوات الصناعية، وسيقود مسيرة التقدم في مجالات الطباعة، والمسح الضوئي، والعرض البصري، والتصنيع، وحلول أنماط الحياة. كما سيتيح هذا المركز الإقليمي للعملاء والشركاء المساهمة بأفكارهم المحلية في تصميم وتطوير تقنيات الجيل القادم، وذلك من خلال توفير صلة مباشرة بين الفريق المحلي ومراكز البحث والتطوير التابعة للشركة في اليابان.

وبالنظر إلى مسيرتنا خلال الأعوام الـ50 الماضية، فإننا نعرب عن تقديرنا العميق لثقة شركائنا وعملائنا. وانطلاقاً من جمال الطبيعة في ناغانو، فإننا سنواصل التزامنا بحماية البيئة وتحقيق رؤيتنا بأن نصبح شركة سالبة للكربون وتتوقف عن استخدام الموارد الجوفية المستنفذة بحلول عام 2050.

كما سنواصل دعم الابتكار الفعال والمدمج والدقيق بهدف إثراء حياة الناس والمساهمة في بناء عالم أفضل للأجيال القادمة.

ملاحظة : أسماء طرازات المنتجات المدرجة هي الأسماء المستخدمة للمنتجات التي تم إصدارها في اليابان في وقت إطلاقها.

1 بحلول نهاية سبتمبر 2024.

2 بحلول ديسمبر 2015 بالنسبة لمنتجات أجهزة العرض 3LCD المطروحة في السوق، وفقاً لأبحاث إبسون.

3 الحصة السوقية لأجهزة العرض الضوئي بقوة 500 لومن أو أكثر، باستثناء منتجات التلفزيونات التي لا تحتاج إلى شاشات، وفقاً لتقرير شركة“فيوتشرسورس كونسلتينج لمتد” (Futuresource Consulting Ltd) وذلك للعام المالي 2023.

4“الحالة الراهنة والآفاق المستقبلية للسوق العالمية للروبوتات الصناعية لعام 2025 – روبوتات FA”، (كميات شحن روبوتات SCARA الصناعية في عام 2024 بناءً على الإيرادات)، شركة“فوجي كيزاي” (Fuji Keizai) المحدودة.

5 استناداً إلى إصدار عام 2023 من تقرير“سوق أجهزة التوقيت العالمي” الصادر عن“كيو واي ريسيرتش” (QYRESEARCH) وفقاً لأبحاث جارتنر.