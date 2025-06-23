“ميدان الثقافة”: نبض جدة التاريخية وإشراقة المستقبل

MENAFN - Asdaf News) يُعدّ“ميدان الثقافة” في جدة التاريخية مشروعًا رائدًا يجسّد رؤية المملكة 2030 في تحويل التراث إلى فضاء حيوي للفن والمعرفة. يقع الميدان على ضفاف بحيرة الأربعين، ويتميز بتصميمه المعماري المستوحى من هوية جدة القديمة بأسلوب عصري، مع رواشين خشبية وأقواس تقليدية تُعيد جماليات المنطقة وتعزز التهوية الطبيعية.

صرح يضم معالم ثقافية بارزة

يحتضن الميدان عدة معالم رئيسة، أبرزها:



متحف“تيم لاب بلا حدود”: يقدم أكثر من 80 عملًا رقميًا تفاعليًا، مما يجعله تجربة فنية حديثة ومميزة.

مركز الفنون المسرحية: يضم مسرحًا رئيسًا، وخمس صالات سينما، وقاعات للحوارات الثقافية، ويشكل نقطة التقاء مجتمعية وثقافية.

بيت أمير البحر: مبنى تراثي تم ترميمه، يربط الزوار بتاريخ المدينة البحري، وكان يستخدم قديمًا كمنارة. المقر الرسمي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

استدامة بيئية ورؤية عالمية

يهتم الميدان بالاستدامة البيئية، حيث يضم أنظمة تنقية هواء ومصاعد بدون لمس، بالإضافة إلى إعادة تدوير مياه التبريد لري المساحات الخضراء. يُشكل“ميدان الثقافة” منصة ثقافية عالمية، وواجهة جديدة للهوية السعودية، ويعزز مكانة جدة التاريخية كوجهة عالمية تستقطب الزوار من كل أنحاء العالم، محولًا المناطق التاريخية إلى مراكز إنتاج فني ومعرفي نابضة بالحياة.