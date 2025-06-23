كنيست الإحتلال يبحث إجراءات إقصاء النائب أيمن عودة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل -PNN- تبدأ، يوم غد الثلاثاء، إجراءات "إقصاء" النائب أيمن عودة من الكنيست الإسرائيلية على خلفية تصريحات له مؤيدة لغزة.

وبدأت إجراءات إقصاء النائب عودة الذي يرأس كتلة الجبهة العربية للتغيير، بمبادرة من النائب عن حزب الليكود أفيحاي بوؤرون الذي أصدر بيانا قال فيه إنه جمع توقيع 68 عضو كنيست على عريضة تطالب بفصل عودة من الكنيست بعد تصريحات له مؤيدة لغزة وللمعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

ويحتاج إقرار مشروع إقصاء النائب عودة إلى تأييد 90 من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120، وفي حال إقرار المشروع يمكن للنائب عودة اللجوء إلى العليا الاسرائيلية التي تبت في القرار.

وفي تعليق له على إجراءات الإقصاء التي تُعقد رغم الإجراءات والقيود المفروضة في وقت الحرب، قال عودة: "المفارقة أن رئيس الكنيست أمير أوحانا أصدر تعليمات صارمة بأن الموضوع الوحيد الذي تناقشه كل هيئات الكنيست هو الحرب وتبعاتها. ولكن الكنيست مصرة إلى جانب ذلك أن تناقش موضوع إقصائي".

وتابع عودة: "⁠طبعا سأقف بهامة مرفوعة أدافع عن موافقنا الإنسانية وأهاجم مواقفهم الفاشية".

وأضاف: "أنا أعبر عن مواقف شعبي وأصحاب الضمير منذ عشرات السنين، هذا الموقف لم ولن يتغير. ولكن الذي تغير هو مدى الانزياح اليميني الفاشي في دولة إسرائيل".

وقال عودة: "كما تم إخراج مواطنين عرب من أماكن عملهم، وكما تم فصل طلاب عرب من الجامعات، وكما يمنع دخول عرب إلى الملاجئ.. هكذا يفعلون معي كأحد أبناء هذا الشعب القابضين على جمرة البقاء وجمرة الموقف الوطني الإنساني".

واختتم: "أنا أتهمهم بقتل عشرات الآلاف في غزة، وهدم المستشفيات والجامعات وكل مرافق الحياة. هم المتهمون! ونحن مصرون على مواقفنا التي تشكل البديل الحقيقي للشعبين بالعيش دون احتلال وحروب، مع تحقيق الحقوق والسلام".