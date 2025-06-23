وحدة دعم المفاوضات تلتقي أبو هولي ويبحثان سبل التعاون المشترك لدعم قضايا اللاجئين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / التقى ، مدير وحدة دعم المفاوضات د. شداد العتيلي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي ، في مقر الدائرة بمدينة رام الله،.

وخلال اللقاء، استعرض د. العتيلي خطة عمل وحدة دعم المفاوضات، والرؤية الموكلة إليها، والتي تتضمن تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية، من ضمنها دائرة شؤون اللاجئين، للمساهمة في دعم جهودها المتعلقة بملف اللاجئين والأنروا، ومتابعة قضايا التهجير القسري، بالإضافة إلى متابعة التغطية الإعلامية للقرارات الإسرائيلية ذات الصلة وتأثيراتها على عمل الأنروا.

من جهته، رحب د. أبو هولي بوحدة دعم المفاوضات، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود الوطنية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات، والقوانين والاجراءات الاسرائيلية التي تمس بالانروا وعملها والتهجير القسري واستهداف المخيمات .

واستعرض د. أبو هولي التحديات التي تقوم دائرة شؤون اللاجئين بمجابهتها مؤكدا على جوهرية القضية وأن حلها العادل، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 194، يشكّل مدخلاً رئيسياً لإنهاء الصراع، وأساسا لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة منوها ان الموقف الفلسطيني الثابت يرتكز على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ودعم حقوقهم المشروعة في العودة إلى ديارهم التي هجّروا منها عام 1948، والتعويض العادل، وفق ما نصت عليه قراراتها وميثاقها، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف لعام 1951.

كما اكد ابو هولي ضرورة العمل على تفعيل عمل لجنة التوفيق الدولية (UNCCP) المنبثقة عن القرار 194، وتوسيع صلاحياتها لحماية اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم، والبحث عن آليات فاعلة لتنفيذ الفقرة 11 من القرار التي تنص على العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، مشيراً إلى أن اللجنة لا تزال قائمة، ويقتصر عملها حالياً على تقديم تقارير سنوية حول ممتلكات اللاجئين، في ظل استمرار الاحتلال في التنكر لحق العودة.

وشدّد على أهمية العمل على ضمان استمرار عمل "الأونروا" وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار 302، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئينواهمية استمرار الدعم المالي للوكالة لضمان استمرار خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين و مواجهة محاولات الاحتلال الرامية إلى إنهاء دورها، واستبدالها بمنظمات دولية بديلة، عبر قوانين عنصرية تُقيّد نشاطها في القدس المحتلة، وتستهدف وجودها في غزة والضفة الغربية، وتعرّض منشآتها وموظفيها للهجمات،

واكد أن حماية "الأونروا" مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين وحدة دعم المفاوضات ودائرة شؤون اللاجئين، والعمل بشكل مشترك لمتابعة التحديات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم المشروعة على كافة الأصعدة السياسية والإنسانية والقانونية وتم استعراض مسودة مذكرة التفاهم بين دائرة شؤون المفاوضات ودائرة اللاجئين حول القضايا الخاصة باللاجئين وحقوقهم وحضر اللقاء السيد بشار الديك ممثلا عن برنامج دعم المفاوضات لشركة ادم سميث العالمية التي ترتبط باتفاقية تعاون مع الوحدة، وعن دائرة شؤون اللاجئين وكيل الدائرة أنور حمام ومسؤولة العلاقات الدولية مي عودة، ومدير مكتب رئيس الدائرة عبد الكريم العجرمي.