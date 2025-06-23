اتفاقية بين وزارة الثقافة وشومان وهيا الثقافي لدعم مكتبة الطفل المتنقلة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 حزيران(بترا) - وقعت وزارة الثقافة، ومؤسسة عبد الحميد شومان، ومركز هيا الثقافي، اليوم الاثنين، في المركز الثقافي الملكي، اتفاقية لتجديد دعم مشروع مكتبة "الطفل المتنقلة".

وبموجب الاتفاقية التي وقعها وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، والرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية، ورئيس الهيئة الإدارية للمركز جمال فريز، تقدم المؤسسة دعماً مباشراً لتشغيل المكتبة المتنقلة، يشمل صيانة وتشغيل الحافلة وتزويدها بالكتب والمواد الثقافية والتعليمية المناسبة للأطفال، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الأنشطة التفاعلية كجلسات القراءة وورش العمل الفنية.

ويتم تنفيذ مشروع المكتبة المتنقلة بالشراكة مع وزارة الثقافة، التي تسهم بدورها في دعم وصول المكتبة إلى المجتمعات المستهدفة، وتفعيل حضورها ضمن الفعاليات الثقافية الوطنية، تأكيداً على التزام الوزارة بدعم المبادرات الموجهة للأطفال.

وأعرب الرواشدة عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة "شومان"، ومركز هيا الثقافي، مثمنا جهودهما بتعزيز هذه الشراكة وديمومتها بما يخدم الوطن والمواطن، ويرتقي بوعيه الثقافي ويثري المشهد الثقافي معرفيا.

وبين أن مشروع مكتبة الطفل المتنقلة، هو مشروع تثقيفي توعوي وطني، تنموي، يسعى لتوزيع مكتسبات التنمية ويعود بالفائدة على الأجيال، والمحافظات كافة، وهو برنامج معرفي، ويعد من أهم المشاريع التي تسعى الوزارة إلى تطويرها باختيارات وعناوين مهمة، وتطوير وسائل توصيله والمستفيدين منه.

من جهتها قالت قسيسية، إن الاتفاقية تأتي في إطار دعم الثقافة وتعزيز الوصول إلى المعرفة بين الأطفال في مختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى أن هذا التعاون يجسد التزام المؤسسة بدعم الثقافة الوطنية وتمكين الأجيال القادمة من الوصول إلى مصادر المعرفة، انسجاماً مع رؤيتها في تعزيز العدالة الثقافية وتكافؤ الفرص للأطفال في أنحاء المملكة كافة.

وأشارت إلى تلاقي أهداف الوزارة والمؤسسة ومركز هيا الثقافي، في تعزيز الفعل الثقافي وإيصال البرامج الثقافية إلى أكبر شريحة من الناس، وخاصة الأطفال في مختلف مناطق المملكة.

وأكد فريز أهمية المشروع للوصول إلى الفئات المستهدفة في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى ضرورة التشجيع على القراءة وتقديم برامج جديدة متنوعة من خلال المشروع، للتمكن من الوصول إلى أجيال ناشئة تقبل على القراءة.

--(بترا)

م ت/ع ع/ف ق

23/06/2025 16:11:46