الملك يعزي بضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة في دمشق

MENAFN - Jordan News Agency)

الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب سوريا في مواجهة الإرهاب والتطرف.

عمان 23 حزيران (بترا)- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، برقية تعزية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، وأودى بحياة مدنيين أبرياء وتسبب بإصابة آخرين.

وأعرب جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب سوريا في مواجهة جميع أشكال الإرهاب والتطرف.

كما بعث جلالته برقية تعزية مماثلة إلى غبطة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي.

--(بترا)

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23/06/2025 17:04:34