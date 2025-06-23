الملك يعزي بضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة في دمشق

الملك يعزي بضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة في دمشق
الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب سوريا في مواجهة الإرهاب والتطرف.
عمان 23 حزيران (بترا)- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، برقية تعزية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، وأودى بحياة مدنيين أبرياء وتسبب بإصابة آخرين.
وأعرب جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب سوريا في مواجهة جميع أشكال الإرهاب والتطرف.
كما بعث جلالته برقية تعزية مماثلة إلى غبطة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي.
--(بترا)
اح
23/06/2025 17:04:34
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