لبنان.. تعليق مهرجانات بيت الدين حتى إشعار آخر

لبنان.. تعليق مهرجانات بيت الدين حتى إشعار آخر
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع دخول الحرب بين إسرائيل وإيران يومها الحادي عشر، وغداة ضربات أميركية استهدفت ثلاث منشآت نووية في الجمهورية الإسلامية، وتوعّدت سلطان طهران بأنّ عواقبها ستكون "وخيمة".
بينما كثّفت إسرائيل الاثنين ضرباتها على مواقع مختلفة في إيران، لا سيما العاصمة.وأوضحت اللجنة أنها ستعود "لإطلاع الرأي العام على موقفها في حال تبدلت الأوضاع وتحديد الموعد الجديد إذا سمحت الظروف بذلك".
وكان من بين المشاركين الميتزو سوبرانو الأميركية دجي ناي بريدجيز، وثلاث مغنيات طرب من لبنان ومصر وسوريا هنّ جاهدة وهبه وريهام عبد الحكيم و لبانة القنطار، وعازف العود العراقي نصير شمّه، والممثلة والمغنية كارول سماحة في مسرحية "كلو مسموح".
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