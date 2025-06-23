لبنان.. تعليق مهرجانات بيت الدين حتى إشعار آخر

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت مهرجانات بيت الدين اللبنانية الاثنين "تعليق" إقامة دورتها هذه السنة بسبب "|لظروف السياسية والأمنية" التي "تُعيق مشاركة الفنانين الأجانب" فيه، وجاء في بيان أصدره المنظمون، "في ضوء الظروف السياسية والأمنية الحالية التي تؤثر على المنطقة وتُعيق مشاركة الفنانين الأجانب، وحرصا على ضمان إقامة المهرجان وأنشطته في أجواء من الاستقرار والهدوء، اتخذت لجنة مهرجانات بيت الدين القرار الصعب بتعليق المهرجان الذي كان مقررا إقامته من 3 يوليو إلى 27 يوليو 2025".

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع دخول الحرب بين إسرائيل وإيران يومها الحادي عشر، وغداة ضربات أميركية استهدفت ثلاث منشآت نووية في الجمهورية الإسلامية، وتوعّدت سلطان طهران بأنّ عواقبها ستكون "وخيمة".

بينما كثّفت إسرائيل الاثنين ضرباتها على مواقع مختلفة في إيران، لا سيما العاصمة.وأوضحت اللجنة أنها ستعود "لإطلاع الرأي العام على موقفها في حال تبدلت الأوضاع وتحديد الموعد الجديد إذا سمحت الظروف بذلك".

وكان من بين المشاركين الميتزو سوبرانو الأميركية دجي ناي بريدجيز، وثلاث مغنيات طرب من لبنان ومصر وسوريا هنّ جاهدة وهبه وريهام عبد الحكيم و لبانة القنطار، وعازف العود العراقي نصير شمّه، والممثلة والمغنية كارول سماحة في مسرحية "كلو مسموح".