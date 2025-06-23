ترامب مازال مهتما بحل دبلوماسي مع إيران

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ترامب مازال مهتما بحل دبلوماسي مع إيران
(MENAFN- Al-Bayan) قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت "الاثنين" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ما زال مهتما" في الخيار الدبلوماسي مع إيران، بعدما لمح إلى "تغيير للنظام" في إيران "الأحد".
وصرحت ليفيت لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية "إذا كان النظام الإيراني يرفض الانخراط في حل دبلوماسي وسلمي، وهو خيار ما زال الرئيس ترامب مهتماً به، فلمَ لا ينتزع الشعب الإيراني السلطة من هذا النظام العنيف للغاية الذي قمعه لعقود؟".
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