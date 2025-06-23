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ترامب مازال مهتما بحل دبلوماسي مع إيران

ترامب مازال مهتما بحل دبلوماسي مع إيران

2025-06-23 10:01:16
(MENAFN- Al-Bayan) قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت "الاثنين" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ما زال مهتما" في الخيار الدبلوماسي مع إيران، بعدما لمح إلى "تغيير للنظام" في إيران "الأحد".

وصرحت ليفيت لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية "إذا كان النظام الإيراني يرفض الانخراط في حل دبلوماسي وسلمي، وهو خيار ما زال الرئيس ترامب مهتماً به، فلمَ لا ينتزع الشعب الإيراني السلطة من هذا النظام العنيف للغاية الذي قمعه لعقود؟".

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