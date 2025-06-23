محمد بن راشد: في يوم الخدمة العامة.. شكراً لموظفي الحكومة في الإمارات اليوم وكل يوم

محمد بن راشد: في يوم الخدمة العامة.. شكراً لموظفي الحكومة في الإمارات اليوم وكل يوم
وأكد سموه أنه وعبر ستة عقود قضاها في الخدمة العامة.. رأى أمثلة مشرفة من الرجال والنساء الذين وهبوا حياتهم لخدمة الناس، وتوفير بيئة ينمو فيها الإنسان ويحقق أحلامه وطموحاته واستقراره وكرامته.
جاء ذلك ضمن تدوينة لسموه على منصة التواصل الاجتماعي "X"، تزامناً مع "يوم الخدمة العامة" الذي أقرت الأمم المتحدة تاريخ 23 يونيو من كل عام للاحتفاء به.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في التدوينة: "أقرت الأمم المتحدة تاريخ 23 يونيو من كل عام "يوم الخدمة العامة".. تقديراً لجهود موظفي الحكومات في خدمة الناس".
وأضاف سموه: "عبر ستة عقود تقريباً قضيتها في هذا المجال.. رأيت أمثلة مشرفة من الرجال والنساء الذين وهبوا حياتهم لخدمة الناس.. وتوفير خدمات الصحة.. والتعليم.. والسكن.. والكهرباء والماء.. والتشريعات من أجل توفير بيئة ينمو فيها الإنسان.. ويحقق أحلامه وطموحاته واستقراره وكرامته".
وتابع سموه: "شكراً لموظفي الحكومة في بلادنا اليوم.. وكل يوم.. وشكراً لكل من جعل خدمة البشر ومنفعتهم قضيته الرئيسية وهمه الأكبر الذي قضى فيه حياته".
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