محمد بن راشد: في يوم الخدمة العامة.. شكراً لموظفي الحكومة في الإمارات اليوم وكل يوم

MENAFN - Al-Bayan) عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن شكره لموظفي الحكومة في الإمارات، ولكل من جعل خدمة البشر ومنفعتهم قضيته الرئيسية وهمه الأكبر الذي قضى فيه حياته.

وأكد سموه أنه وعبر ستة عقود قضاها في الخدمة العامة.. رأى أمثلة مشرفة من الرجال والنساء الذين وهبوا حياتهم لخدمة الناس، وتوفير بيئة ينمو فيها الإنسان ويحقق أحلامه وطموحاته واستقراره وكرامته.

جاء ذلك ضمن تدوينة لسموه على منصة التواصل الاجتماعي "X"، تزامناً مع "يوم الخدمة العامة" الذي أقرت الأمم المتحدة تاريخ 23 يونيو من كل عام للاحتفاء به.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في التدوينة: "أقرت الأمم المتحدة تاريخ 23 يونيو من كل عام "يوم الخدمة العامة".. تقديراً لجهود موظفي الحكومات في خدمة الناس".

وأضاف سموه: "عبر ستة عقود تقريباً قضيتها في هذا المجال.. رأيت أمثلة مشرفة من الرجال والنساء الذين وهبوا حياتهم لخدمة الناس.. وتوفير خدمات الصحة.. والتعليم.. والسكن.. والكهرباء والماء.. والتشريعات من أجل توفير بيئة ينمو فيها الإنسان.. ويحقق أحلامه وطموحاته واستقراره وكرامته".

وتابع سموه: "شكراً لموظفي الحكومة في بلادنا اليوم.. وكل يوم.. وشكراً لكل من جعل خدمة البشر ومنفعتهم قضيته الرئيسية وهمه الأكبر الذي قضى فيه حياته".