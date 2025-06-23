طرق دبي تبحث تبني تطبيقات تقنيات الكم لتعزيز مستقبل التنقل الذكي

MENAFN - Al-Bayan) تبحث هيئة الطرق والمواصلات في دبي تبنّي تطبيقات تقنيات "الكم"، التي تتعلق بثلاثة مجالات، الاتصال الكمي والحوسبة الكمية والأمن السيبراني الكمي، وذلك في قطاعات النقل والمواصلات والبنية التحتية الذكية، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأنظمة الذكية ودعم مستقبل النقل الذكي والأمن السيبراني وتحسين مستوى أمن البيانات والاستدامة والتوجه نحو الابتكار وتبني أحدث الابتكارات العالمية واستشراف المستقبل.

ونظّمت هيئة الطرق والمواصلات ورشة عمل علمية متخصصة بعنوان "الاتصال الكمي وتطبيقاته في البنية التحتية الذكية بالتعاون مع شركة "CISCO" العالمية الرائدة في مجال تقنيات الشبكات وأمن المعلومات، وبمشاركة محاضرين متخصصين في مجال تقنيات الاتصال الكمي وعدد من موظفي الهيئة من مختلف الإدارات الفنية والتقنية ومن جهات خارجية.

وركزت الورشة على المفاهيم الأساسية للاتصال الكمي واستعراض أبرز الاتجاهات البحثية والتطبيقات المرتبطة بهذه التقنية الحديثة ومناقشة محاور رئيسة، شملت هدف الاتصال الكمي، مقدمة في ميكانيك الكم، الحوسبة الكمية، الشبكات والأمن الكمي، أبرز الأبحاث في الاتصال الكمي.

وأكدت مخرجات الورشة على أهمية الاتصال الكمي بوصفه حلًا مستقبلياً واعداً في مجال الاتصالات، وأن هذه التقنية توفّر مستويات غير مسبوقة من الأمان والسرعة في نقل البيانات، مما يسهم في تسهيل سير العمليات وتكامل الأنظمة داخل المؤسسات الحيوية.

وتُعد الهيئة من خلال هذه المبادرة، من الجهات الحكومية السبّاقة في المنطقة إلى استكشاف تطبيقات "الكم" في مجال النقل، باعتبارها من أحدث التطورات، التي يمكن أن تحدث تأثيراً جوهرياً على مختلف المجالات بتوظيف خدمات مبتكرة تعتمد على مبادئ فيزياء الكم، كأحد أعقد وأدق فروع الفيزياء لتميزها بقدرات خارقة في مجالات الأمن والتحليل والمعالجة.

وذكرت الهيئة أن مبادرتها في تبني تقنيات الكم وإمكانية تطبيقها في قطاع النقل، تتماشى مع توجهات حكومة دبي من خلال استشراف المستقبل وتبني حلول رقمية آمنة وفعالة لمواكبة التطورات على مستوى العالم وتحقيق السبق في تطبيق أحدث التقنيات في مجال إدارة البنية التحتية وأنظمة النقل.

وتواصل الهيئة تحقيق رؤيتها ورسالتها عبر جعل دبي أفضل مدينة ذكية في أنظمة الطرق والمواصلات وتعزيز مكانة دبي على مستوى العالم، مشيرة إلى أن فريق عمل من الهيئة، وبالتنسيق مع شركاء استراتيجيين ومؤسسات بحثية متخصصة في مجال الاتصال الكمي والحوسبة الكمية والأمن السيبراني الكمي، يتولون دراسة تطبيق تقنيات الكم في العديد من القطاعات والمهام المختلفة، وبهدف تمكين الهيئة من بناء بنية تحتية رقمية أكثر أماناً ومرونة واستدامة، تواكب المتغيرات التقنية السريعة عالمياً.

ومن أهم مجالات تقنيات الكم، التي تدرس الهيئة تطبيقها في مؤسساتها وقطاعاتها ، "الاتصال الكمي"، وهو نظام جديد لنقل البيانات باستخدام جسيمات الضوء (الفوتونات)، حيث يضمن سرية المعلومات ويكشف أي محاولة مشبوهة أو اختراقات، ويمكن تطبيقها في العديد من المجالات بالهيئة.

إضافةً إلى تقنيات الكم المستهدف دراستها للتطبيق في الهيئة، "الحوسبة الكمية"، من خلال تعزيز استخدام جيل جديد من الحواسيب يملك القدرة الفائقة على معالجة البيانات وتحليل "السيناريوهات" المعقدة بسرعة كبيرة، من بين تطبيقاته: تحليل بيانات حركة النقل والمرور، والتنبؤ بالازدحام المروري، وتوجيه المركبات ذاتية القيادة، وتحسين تخطيط المسارات، وجدولة النقل الجماعي.

كما تضم تقنيات الكم أيضاً "الأمن السيبراني الكمي"، حيث تستخدم خوارزميات مقاومة للاختراقات، تحصِّن الأنظمة ضد التهديدات السيبرانية المستقبلية، وتطِّق في حماية المنصات الرقمية التشغيلية وتؤمِّن البنية التحتية الذكية والشبكات الداخلية ومنع الهجمات والاختراقات المستقبلية.