محمد بن راشد: رحم الله محمد عبيد الله.. أحد رجال الإمارات المخلصين

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "رحم الله محمد إبراهيم عبيد الله.. أحد رجال الإمارات المخلصين .. ورجل اقتصاد وأعمال .. ما ميزه عن غيره هي أعمال الخير.. وسيرته في مجال العمل الإنساني.. وخاصة إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية .. وبناء المساجد .. ومشاريعه الخيرية في داخل وخارج الدولة . ذهب الجسد .. وبقي الخير والأثر والسيرة الطيبة ودعوات الناس .. ربحت تجارته مع ربه ومع الناس .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان."

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