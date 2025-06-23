الذهب يرتفع وسط الإقبال على أصول الملاذ الآمن

MENAFN - Al-Bayan) صعدت أسعار الذهب اليوم "الاثنين" مع زيادة الإقبال على أصول الملاذ الآمن وسط التوتر بين إيران وإسرائيل، لكن ارتفاع الدولار حد من المكاسب، في حين تترقب الأسواق رد فعل طهران على الهجوم الأمريكي على منشآتها النووية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3369.80 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3385.90 دولار للأوقية.

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك "من المرجح أن تواصل حالة الغموض الجيوسياسي دعم أسعار الذهب".

وأضاف "احتمال تأجيل مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" خفض أسعار الفائدة وسط ارتفاع أسعار الطاقة، والذي قد يُعزز الدولار، تدعو إلى الصبر، إذ لا يلوح في الأفق القريب ارتفاع قياسي جديد".

وارتفع الدولار 0.6 بالمئة مقابل العملات الرئيسية، مما زاد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وتتبادل إيران وإسرائيل القصف الجوي والصاروخي، ويستعد العالم لرد طهران على الهجوم الأمريكي على مواقعها النووية، فيما أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد مسألة تغيير النظام في إيران.

وتوعدت طهران بالرد بعد يوم من إسقاط الولايات المتحدة قنابل خارقة للتحصينات وزنها 30 ألف رطل على الجبل الواقع فوق موقع فوردو النووي الإيراني.

وتسبب القصف الأمريكي للمواقع النووية الإيرانية في حالة جديدة من الضبابية حيال توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي في بداية أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الجديدة وتعليقات البنوك المركزية، بما في ذلك شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونجرس على مدى يومين.

ويتوقع المستثمرون حاليا خفض أسعار الفائدة الأمريكية 50 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام. ويرتفع الذهب في ظل انخفاض أسعار الفائدة وخلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 36.12 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 2.1 بالمئة إلى 1292.03 دولار والبلاديوم 2.7 بالمئة إلى 1072.42 دولار للأوقية.



