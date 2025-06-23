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امتحان اللغة الإنجليزية يتسبب بحالة من الجدل بين الطلاب - فيديو

امتحان اللغة الإنجليزية يتسبب بحالة من الجدل بين الطلاب - فيديو

2025-06-23 09:41:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انقسمت آراء عدد من طلاب الثانوية العامة (التوجيهي)، اليوم الاثنين، حول صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية، بين من عبّر عن ارتياحه النسبي عقب خروجه من قاعات الامتحان، وبين من رأى أن الامتحان كان صعباً للغاية، ولم يكن من السهل الخروج منه بنتيجة إيجابية.
وتباينت آراء الطلبة خلال مقابلات مع عدسة "الوكيل الإخباري" حول وقت الامتحان، بين من وجده مناسباً لحل الامتحان، وبين من اعتبر أن الوقت لم يكن كافياً للتعامل مع الأسئلة.
كما قال عدد من الطلبة إن الامتحان راعى الفروقات الفردية، بينما تمسّك البعض الآخر برأيه أن الامتحان من متوسط إلى صعب، ولم يُراعِ الفروقات بين الطلبة.


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