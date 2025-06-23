امتحان اللغة الإنجليزية يتسبب بحالة من الجدل بين الطلاب - فيديو

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
امتحان اللغة الإنجليزية يتسبب بحالة من الجدل بين الطلاب - فيديو
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انقسمت آراء عدد من طلاب الثانوية العامة (التوجيهي)، اليوم الاثنين، حول صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية، بين من عبّر عن ارتياحه النسبي عقب خروجه من قاعات الامتحان، وبين من رأى أن الامتحان كان صعباً للغاية، ولم يكن من السهل الخروج منه بنتيجة إيجابية.
وتباينت آراء الطلبة خلال مقابلات مع عدسة "الوكيل الإخباري" حول وقت الامتحان، بين من وجده مناسباً لحل الامتحان، وبين من اعتبر أن الوقت لم يكن كافياً للتعامل مع الأسئلة.
كما قال عدد من الطلبة إن الامتحان راعى الفروقات الفردية، بينما تمسّك البعض الآخر برأيه أن الامتحان من متوسط إلى صعب، ولم يُراعِ الفروقات بين الطلبة.
وتباينت آراء الطلبة خلال مقابلات مع عدسة "الوكيل الإخباري" حول وقت الامتحان، بين من وجده مناسباً لحل الامتحان، وبين من اعتبر أن الوقت لم يكن كافياً للتعامل مع الأسئلة.
كما قال عدد من الطلبة إن الامتحان راعى الفروقات الفردية، بينما تمسّك البعض الآخر برأيه أن الامتحان من متوسط إلى صعب، ولم يُراعِ الفروقات بين الطلبة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سلطنة عمان تقر قانون الضريبة على دخل الأفراد
كيف خطط ترمب ونتنياهو خلف الكواليس قبل قصف النووي الإيراني؟
عام 2030 الإنسان بين الخيال العلمي والواقع الجديد
صور لناسا ترصد انبعاثا حراريا في مفاعل فوردو النووي الإيراني
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تعلن عن تعيين السيد درهم عبده سعيد أنعم رئيسًا لمجلس الإدارة
فوندروسوفا تحصد لقبها الثالث