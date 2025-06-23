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عزم النيابية تتبنى مبادرة خصخصة قطاع النفايات في البلديات
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تبنّت كتلة "عزم النيابية" مبادرة تهدف إلى خصخصة قطاع النفايات في البلديات، في خطوة تسعى من خلالها إلى تحسين جودة الخدمات البلدية، وتعزيز كفاءة الأداء المالي والإداري ضمن إطار الإصلاح الشامل.
وقال رئيس الكتلة، النائب الدكتور أيمن أبو هنية، خلال اجتماع عقد اليوم الإثنين بحضور مساعد رئيس مجلس النواب النائب هدى نفاع، إن الكتلة تعمل على تبني مبادرات من شأنها تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف العبء المالي عن كاهل الدولة.
وأوضح أن خارطة الطريق التي وضعتها الكتلة تنطلق من المصلحة الوطنية وتسعى إلى إحداث أثر مباشر على حياة المواطنين، وتؤكد على الدور الجاد والفاعل للكتل الحزبية داخل مجلس النواب.
وأشار أبو هنية إلى أن مبادرة خصخصة قطاع النفايات تهدف إلى تطوير العمل البلدي وتحقيق وفورات مالية، مع التأكيد على ضرورة ضمان الشفافية والرقابة الفاعلة لضمان استمرار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بعد الخصخصة.
وأكد أن تحقيق التشاركية الحقيقية بين المجالس النيابية والبلدية، ومؤسسات المجتمع المحلي، يُعدّ عنصرًا محوريًا لإنجاح جهود التنمية المستدامة، وترجمة ملموسة للإصلاح الإداري على أرض الواقع.
من جهتهم، شدد أعضاء الكتلة النواب: حسين الطراونة، وليد المصري، إبراهيم الصرايرة، تيسير أبو عرابي، وصفي حداد، خليفة الديات، أروى الحجايا، محمد سلامة الغويري، محمد بني ملحم، وإبراهيم الجبور، على أن قطاع النفايات يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه البلديات، نتيجة للأعباء المتراكمة.
وأكدوا ضرورة تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لهذا القطاع، بما يواكب التطورات الحديثة، ويدعم التوجه نحو التفكير الاستثماري والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال على مستوى دولي، بهدف تحقيق إدارة مستدامة ومتقدمة للنفايات.
وقال رئيس الكتلة، النائب الدكتور أيمن أبو هنية، خلال اجتماع عقد اليوم الإثنين بحضور مساعد رئيس مجلس النواب النائب هدى نفاع، إن الكتلة تعمل على تبني مبادرات من شأنها تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف العبء المالي عن كاهل الدولة.
وأوضح أن خارطة الطريق التي وضعتها الكتلة تنطلق من المصلحة الوطنية وتسعى إلى إحداث أثر مباشر على حياة المواطنين، وتؤكد على الدور الجاد والفاعل للكتل الحزبية داخل مجلس النواب.
وأشار أبو هنية إلى أن مبادرة خصخصة قطاع النفايات تهدف إلى تطوير العمل البلدي وتحقيق وفورات مالية، مع التأكيد على ضرورة ضمان الشفافية والرقابة الفاعلة لضمان استمرار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بعد الخصخصة.
وأكد أن تحقيق التشاركية الحقيقية بين المجالس النيابية والبلدية، ومؤسسات المجتمع المحلي، يُعدّ عنصرًا محوريًا لإنجاح جهود التنمية المستدامة، وترجمة ملموسة للإصلاح الإداري على أرض الواقع.
من جهتهم، شدد أعضاء الكتلة النواب: حسين الطراونة، وليد المصري، إبراهيم الصرايرة، تيسير أبو عرابي، وصفي حداد، خليفة الديات، أروى الحجايا، محمد سلامة الغويري، محمد بني ملحم، وإبراهيم الجبور، على أن قطاع النفايات يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه البلديات، نتيجة للأعباء المتراكمة.
وأكدوا ضرورة تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لهذا القطاع، بما يواكب التطورات الحديثة، ويدعم التوجه نحو التفكير الاستثماري والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال على مستوى دولي، بهدف تحقيق إدارة مستدامة ومتقدمة للنفايات.
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