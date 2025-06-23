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عزم النيابية تتبنى مبادرة خصخصة قطاع النفايات في البلديات

عزم النيابية تتبنى مبادرة خصخصة قطاع النفايات في البلديات

2025-06-23 09:41:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تبنّت كتلة "عزم النيابية" مبادرة تهدف إلى خصخصة قطاع النفايات في البلديات، في خطوة تسعى من خلالها إلى تحسين جودة الخدمات البلدية، وتعزيز كفاءة الأداء المالي والإداري ضمن إطار الإصلاح الشامل.
وقال رئيس الكتلة، النائب الدكتور أيمن أبو هنية، خلال اجتماع عقد اليوم الإثنين بحضور مساعد رئيس مجلس النواب النائب هدى نفاع، إن الكتلة تعمل على تبني مبادرات من شأنها تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف العبء المالي عن كاهل الدولة.
وأوضح أن خارطة الطريق التي وضعتها الكتلة تنطلق من المصلحة الوطنية وتسعى إلى إحداث أثر مباشر على حياة المواطنين، وتؤكد على الدور الجاد والفاعل للكتل الحزبية داخل مجلس النواب.
وأشار أبو هنية إلى أن مبادرة خصخصة قطاع النفايات تهدف إلى تطوير العمل البلدي وتحقيق وفورات مالية، مع التأكيد على ضرورة ضمان الشفافية والرقابة الفاعلة لضمان استمرار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بعد الخصخصة.
وأكد أن تحقيق التشاركية الحقيقية بين المجالس النيابية والبلدية، ومؤسسات المجتمع المحلي، يُعدّ عنصرًا محوريًا لإنجاح جهود التنمية المستدامة، وترجمة ملموسة للإصلاح الإداري على أرض الواقع.
من جهتهم، شدد أعضاء الكتلة النواب: حسين الطراونة، وليد المصري، إبراهيم الصرايرة، تيسير أبو عرابي، وصفي حداد، خليفة الديات، أروى الحجايا، محمد سلامة الغويري، محمد بني ملحم، وإبراهيم الجبور، على أن قطاع النفايات يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه البلديات، نتيجة للأعباء المتراكمة.
وأكدوا ضرورة تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لهذا القطاع، بما يواكب التطورات الحديثة، ويدعم التوجه نحو التفكير الاستثماري والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال على مستوى دولي، بهدف تحقيق إدارة مستدامة ومتقدمة للنفايات.

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