السلطة القضائية الإيرانية: الوضع في سجن إيفين تحت السيطرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وكالة أنباء فارس عن السلطة القضائية الإيرانية القول إن الوضع في سجن إيفين شمال غربي طهران تحت السيطرة.



كما نقلت الوكالة أيضا عن السلطة القضائية الإيرانية القول بتضرر أجزاء في السجن إثر القصف الإسرائيلي.



وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت في وقت سابق من اليوم الاثنين إن قصفا إسرائيليا استهدف بوابة سجن إيفين.



كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش قصف مداخل هذا السجن الذي يحتجز فيه معارضو النظام الإيراني.