السلطة القضائية الإيرانية: الوضع في سجن إيفين تحت السيطرة

السلطة القضائية الإيرانية: الوضع في سجن إيفين تحت السيطرة
كما نقلت الوكالة أيضا عن السلطة القضائية الإيرانية القول بتضرر أجزاء في السجن إثر القصف الإسرائيلي.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت في وقت سابق من اليوم الاثنين إن قصفا إسرائيليا استهدف بوابة سجن إيفين.
كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش قصف مداخل هذا السجن الذي يحتجز فيه معارضو النظام الإيراني.
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