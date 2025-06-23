بعد إخلاء سبيل شجون الهاجري.. النجوم يتفاعلون برسائل دعم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بعد قرار النيابة العامة في الكويت بإخلاء سبيل الفنانة شجون الهاجري، عبّر عدد كبير من نجوم الفن الكويتي والعربي عن سعادتهم عبر رسائل دعم ودعاء على وسائل التواصل الاجتماعي.



من أبرز المتفاعلين:

داوود حسين: "ربي يوفقج يا بنتي الغالية".

هنادي الكندري: "الحمد لله بشارة خير".

عبدالله بوشهري، ريم أرحمة، علي كاكولي، وهبة الدري عبروا عن فرحتهم بدعوات مؤثرة وصور.

كوثر البلوشي نشرت صورة قديمة لشجون، ومحمود بوشهري قبّلها على جبينها في لفتة مؤثرة.



كما شارك فنانون من دول عربية، مثل سيرين عبد النور وشيماء سيف وسعيد الماروق برسائل محبة وتقدير.



الرسائل غلبت عليها مشاعر الامتنان والدعاء، في تعبير جماعي عن التضامن والحب لشجون.

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