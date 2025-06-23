زين تطلق أول برنامج لتطوير مهارات موظفيها باستخدام الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انسجاماً مع رؤيتها في تطوير كفاءات موظفيها ومواءمة مهاراتهم مع متطلبات المستقبل وتعزيز ثقافة الابتكار، أعلنت شركة زين الأردن عن إطلاق برنامجها الأول من نوعه في مجال التعلم والتطوير، القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تحت عنوان "برنامج تحديد فجوات المهارات باستخدام الذكاء الاصطناعي.



وتم تطوير هذا البرنامج بقيادة فريق التعليم والتطوير في زين، وبالتعاون مع فريق تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين بيئة العمل وتطوير الأداء المؤسسي، لا سيما في مجالي التعليم وإدارة المواهب.



ويعتمد البرنامج على تحليل متقدم للوصف الوظيفي والسجلات التعليمية للموظفين، ويقارن هذه البيانات بمعايير عالمية في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا، بهدف تحديد المهارات الأساسية والمستقبلية المطلوبة لكل وظيفة داخل الشركة، الأمر الذي يأتي ضمن تحول نوعي من نموذج التطوير التقليدي القائم على المسميات الوظيفية إلى نموذج أكثر مرونة وواقعية يستند إلى المهارات الفعلية والعملية.



ومن خلال هذا البرنامج، تهدف زين إلى إعادة تعريف منظومة تطوير الكفاءات، عبر تصميم مسارات تعلم شخصية ومخصصة لكل موظف، تتماشى مع احتياجات قسمه وتدعم الأهداف الاستراتيجية للشركة، كما يسهم البرنامج في تعزيز جاهزية الموظفين لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل، وزيادة تنافسية زين في بيئة أعمال تتطور باستمرار.



ويمثل البرنامج تجسيدًا لرؤية زين في اعتماد الذكاء الاصطناعي كأداة تمكينية لدعم الابتكار وتعزيز ثقافة التعلّم المستمر وتبادل المعرفة داخل المؤسسة، كما يسعى إلى بناء منظومة تطوير مهني متكاملة وفعّالة، ترتكز على تحليل دقيق للفجوات المهارية وربطها ببرامج تدريب إلكترونية مصممة خصيصًا لسد تلك الفجوات.



وقد تم تصميم البرنامج وفق منهجية علمية تمر بعدة مراحل، تبدأ بجمع وتحليل البيانات باستخدام نماذج لغوية متقدمة، تليها مراجعة دقيقة للمهارات بالتعاون مع مدراء الأقسام، لضمان مواءمتها مع متطلبات الوظائف، ثم تنفيذ المسارات التدريبية وقياس نتائجها بشكل دوري، مع تحديث مستمر استنادًا إلى تطورات السوق والتكنولوجيا.



ويؤكد هذا البرنامج التزام زين المستمر بالاستثمار في مواردها البشرية، وإيمانها بأن تطوير المهارات هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مستدام للشركة وموظفيها، في ظل عالم متسارع تقوده التكنولوجيا والمعرفة، كما يأتي البرنامج ضمن منظومة تعليم وتطوير شاملة توفر للموظفين فرصًا تدريبية متنوعة في المجالات التقنية والمهارية والإدارية، بما يعزز من كفاءتهم المهنية ويسهم في رفع أداء الشركة وجودة خدماتها.

