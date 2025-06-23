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وزير العدل يزور نقابة المحامين ويهنئ نقيبها وأعضاء مجلس النقابة

وزير العدل يزور نقابة المحامين ويهنئ نقيبها وأعضاء مجلس النقابة

2025-06-23 09:41:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زار وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني اليوم الإثنين مقر نقابة المحامين يرافقه أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية السيدة خلود العبادي، والتقى نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين مهنئاً إياهم بثقة الهيئة العامة.
وأكًد التلهوني خلال زيارته في مستهل لقائه على أهمية الشراكة ما بين وزارة العدل ونقابة المحامين بما يساهم في تعزيز مبدأ سيادة القانون باعتبار النقابة شريكاً أساسياً في عملية تطوير قطاع العدالة.
وأشار التلهوني إلى أهمية تكاتف الجهود ما بين كافة الشركاء في قطاع العدالة في سبيل الوصول الى نتائج فعالة وملموسة بما يخدم قطاع العدالة وخدمة المواطن والوطن.

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