  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
فيديو .. سقوط جسم طائر في ساحة منزل بمنطقة أم أذينة

فيديو .. سقوط جسم طائر في ساحة منزل بمنطقة أم أذينة

2025-06-23 09:41:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رصدت عدسات المراقبة صباح اليوم الإثنين سقوط شظايا يُعتقد أنها لطائرة مسيّرة في منطقة أم أذينة غرب العاصمة عمّان بحسب ما وصل لـ "الوكيل الإخباري".
وبحسب شهود عيان، فإن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية، واقتصر الضرر على النواحي المادية فقط، حيث سُجلت أضرار طفيفة في أحد المواقع السكنية.


MENAFN23062025000208011052ID1109710681

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث