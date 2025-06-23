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الهاشمية تحصد مركزًا عالميًا في مسابقة المركبات البحرية الهجينة

الهاشمية تحصد مركزًا عالميًا في مسابقة المركبات البحرية الهجينة

2025-06-23 09:41:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حصد فريق من كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية المركز الرابع على مستوى العالم في النسخة التاسعة من مسابقة المركبات البحرية الهجينة للعام 2025، التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.


وبحسب بيان للجامعة تألف الفريق الفائز من الدكتور محمد أبو ملوح، والطالبة سارة عودة من قسم هندسة الميكاترونكس في الجامعة الهاشمية، والدكتور أحمد محاسنة من جامعة فيلادلفيا، والمهندس باسل جودة من جامعة الأمير مقرن في السعودية.


وقدم الفريق مشروعا رياديا بعنوان "MarineVolt"، صمم وفق معايير النسخة التاسعة من المسابقة، ويعنى بتطوير نظام تحكم وإدارة للطاقة لزورق قَطْر يعمل بالطاقة الهجينة، ويستخدم في مرافئ شحن السفن.

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